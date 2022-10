Dorpsdichter bij Burendag in voedselbos Brummen

BRUMMEN – Burendag op zaterdag 24 september werd natuurlijk ook gevierd in Voedselbos Nieuwe Erven in de wijk Elzenbos in Brummen. Dit project wordt echt gedragen door de buren.

Vrijwilligers uit de buurt hebben, in samenwerking met de gemeente, vijf jaar geleden plannen gemaakt, die steeds meer vorm hebben gekregen. Inmiddels is er al heel veel te zien en te vertellen over de planten, de dieren en de bodem in dit gebied. De natuur krijgt de gelegenheid om zich volop te ontwikkelen in dit organisch groeiende park, in goede banen geleid door de mensen die erbij betrokken zijn. Er zijn zelfs al kruiden te oogsten en fruit te plukken. De bewoners van Philadelphia Grasland maaien de paden, er is een enthousiaste werkgroep die zich bezighoudt met het verzorgen van de kippen. Weer anderen zetten zich in voor de ontmoetingsplaats of de kruidenspiraal.

Tijdens deze Burendag heeft de dorpsdichter van de gemeente Brummen, Chris Ros, een prachtig gedicht voorgelezen dat speciaal voor de gelegenheid door haar geschreven is.

Voedselbos

Het woord proeft magisch op de tong

en voert me naar een tijd

dat de tijd nog niet wist dat het tijd was

een jonkvrouw gewoon

thee zette uit een kruidenspiraal

waarin de kruiden de weg omhoog vonden

en ik verdwaal



met geduld onder de voeten voel

ik de tomeloze energie stromen

door een poort die altijd open staat

begroeid met overtuiging

het zonlicht naar binnen verandert in schaduw

terwijl de maan de tijden zet



vergankelijkheid de beweging is naar

groei uit bedaardheid ontsproten, bijgestaan

door regenwormen kevers courgettes merels kippen

druiven tijm pissebedden appels en bijen

maar ook uit kennis wilskracht visie vertrouwen en prudentie



ik noteer;

dit moet wel liefde zijn

gehaakt door groene vingers



Chris Ros

14 september 2022