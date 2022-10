Diamanten paar Herman en Ineke Bos kijkt tevreden terug

LOENEN – Op 18 oktober vieren Herman en Ineke Bos dat het zestig jaar geleden was dat zij gingen trouwen. Vanuit hun woning in de oude voormalige papiermolen en wasserij De Strobroeksmolen kijken zij over het weiland naar het ooievaarsnest, dat hier fraai beschut door het landgoed van het kasteel staat opgesteld. Ze kijken al meer dan twintig jaar naar deze vogels, die hier ieder jaar jongen grootbrengen. Alleen dit jaar zijn er geen jonge ooievaars te zien. Het diamanten paar geniet op deze plek van de rust, na vele intensieve jaren op hotel-restaurant Bosoord aan de Hoofdweg.

Op 18 oktober 1962 stapten Herman Bos en Ineke Bosch in het huwelijksbootje. Ze kenden elkaar toen al tien jaar. Beiden gingen naar de MULO in Leersum. Vanaf het begin dat ze bij elkaar in de klas zaten was ‘het dikke mik’. Ze waren toen beiden 13 jaar. Eerst was er vriendschap en later werd dat verkering.

Zwitserland

Herman (83) wilde na de middelbare school in de horeca gaan werken als kelner. Ineke (82) werd ontwerpster. Zij hielp af en toe ook wel in een theehuisje en vond dit leuk werk. Samen kwamen ze op het idee om in Zwitserland te gaan werken. Maar eerst moest er in 1962 getrouwd worden, want ‘hokken’ vonden de ouders niet goed.

Herman en Ineke vonden beiden werk in een hotel in Zwitersland en gingen er ook vakantie houden. Maar wat een pech, bij het skiën brak Herman zijn beide benen. Ineke weet nog goed wat een ellende het toen was. Ze gingen snel maar weer naar Nederland en woonden eerst een tijdje in bij de ouders. Later kregen zij een huisje in Leersum, waar de kinderen werden geboren.

Steun

Het jonge echtpaar wilde graag een eigen zaak en zag in de krant dat hotel Bosoord in Loenen te koop was. In 1970 kochten zij de zaak van Jan Wissing. Ineke moest nog bijna alle horecawerk leren. Gelukkig had zij de hulp van twee trouwe krachten Ans en Annie, aan wie ze nog lange tijd steun heeft gehad. Het werd steeds drukker. Bosoord was een echt dorpszaak met veel feesten. Veel Loenense verenigingen gaven er feesten, concerten en uitvoeringen. Er werden ook erg veel bruiloften gevierd.

Bos ging erop uit om nog meer klandizie te krijgen. Hij adverteerde veel en bezocht busmaatschappijen en reisbureaus. Het werd steeds drukker met bussen, die naar het hotel kwamen. Ineke weet nog dat op een dag maar liefst 23 bussen met passagiers te gast waren op Bosoord. Soms zei Herman tegen de chauffeurs nog een extra rondje te rijden, omdat er nog geen plaats was.

Mooie tijd

De spil in het geheel was Ineke Bos, die met goede krachten al het werk wist te klaren. De hotelgasten voelden zich prima thuis op Bosoord en velen kwamen jaar op jaar weer terug. “Wat een mooie tijd was dat toen. Wel erg druk, maar we hadden het erg fijn samen met ons team”, blikt Ineke terug.

Het complex werd verscheidene keren uitgebreid en verbeterd. Er kwamen meer kamers en op het terrein kwamen midgetgolf- en tennisbanen, zodat de gasten zich prima konden vermaken. Herman had altijd al een wens piloot te worden en kon dit op Teuge realiseren. De gasten konden boeken om met hem een vlucht te maken. Ook konden ze er met de paardentram op uit.

In Loenen bracht Bos leven in de brouwerij met Loenen Vooruit, een commissie die evenementen organiseerde als het gatgraven, paalklimmen en veel meer. Er werden bekende popgroepen als Normaal en Golden Earring naar Loenen gehaald. Bos bedacht van alles. Hij was altijd te porren voor iets aparts.

Strobrioeksmolen

Herman en Ineke werden ouder en zij wilden het wat rustiger aan gaan doen. De kinderen voelden er weinig voor om de drukke zaak voort te zetten. Inmiddels had Bos de Strobroeksmolen met appartementen aangekocht en het paar ging hier wonen. Ze verkochten de zaak.

Hun opvolgers hadden weinig succes. De belangstelling werd minder. Dit tot grote teleurstelling van Herman en Ineke. Bosoord verloor de horecabestemming en is nu Maitreya Instituut geworden voor congressen en bijeenkomsten.

Het diamanten feest wordt op 18 oktober door een mindere gezondheid van de bruidegom op bescheiden wijze in eigen kring gevierd, samen met hun drie kinderen, zeven kleinkinderen en familie.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Herman en Ineke Bos kregen al op 13 jarige leeftijd verkering