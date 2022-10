Deelnemers gezocht voor dialooggesprekken ‘erbij horen’

VELP – In de eerste week van november – de Week van de Dialoog – wordt in Velp voor de eerste keer ‘Velp in Dialoog’ bijeenkomsten gehouden met als thema ‘erbij horen’. Inwoners gaan onder leiding van een gespreksleider in een groep van maximaal 8 personen met elkaar in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met onderlinge gelijkheid, verbinding en sociaal contact in hun buurt of wijk. Hierin geven ze aan waar ze meer van willen weten, wat hen raakt en waar ze met elkaar verder mee willen komen. ‘Velp in Dialoog’ is een initiatief van Coalitie SamenEén Velp.

Het idee is dat mensen van alle leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus hun ideeën en verhalen delen en naar elkaar luisteren om zo hun blik te verruimen. Écht luisteren en met elkaar in gesprek gaan met een gezonde vleug nieuwsgierigheid staat voorop. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar een thema verkennen en ervaringen, dromen en mogelijkheden uitwisselen. Het gesprek wordt begeleid door een getrainde gespreksleider, die ervoor zorgt dat naar elkaar wordt geluisterd en iedereen aan bod komt. De dialoog duurt ongeveer twee uur en bestaat uit kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en kijken wat je zelf kunt doen.

Mensen die houden van een verdiepend gesprek en het leuk vinden om met anderen hierover te sparren, kunnen zich aanmelden om mee te doen. Dit kan tot 1 november bij Maud van Braam van het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO), tel. 06-36324778 of netwerknio@gmail.com. Aanmelden kan voor de sessie op woensdag 2 november van 15.00 tot 17.00 uur of de sessie op vrijdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in trefpunt De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp. Het aantal plekken is beperkt.