Cursus Natuurlijk Gezond in Brummen

BRUMMEN – Onze Droom in Brummen start op zaterdag 5 november met het programma Natuurlijk Gezond. Deelnemers leren in veertien bijeenkomsten over onder andere wilde planten en paddenstoelen en hoe deze te verwerken zijn in gerechten, theemengsels en verzorgingsproducten.

Het programma beslaat veertien bijeenkomsten in de periode tot augustus volgend jaar. Tien daarvan zijn in het boek tussen Leuvenheim en Spankeren en worden begeleid door Mirjam Scholten van Kruidenkunst, met ondersteuning van Carry Nijland en Sonja Leemkuil van Onze Droom. Er is één bijeenkomst in Voedselbos De Nieuwe Erven en één bijeenkomst bij Biologisch Dynamisch Landbouwbedrijf De Meander, beide in Brummen. Tot slot zijn er twee bijeenkomsten in Oeken, in het bos en in de tuin met Marita Klein.

Mirjam Scholten: “We gaan elke bijeenkomst wandelen in de natuur en sluiten af met een interessant praktijkgedeelte. De ene keer gaan de deelnemers naar huis met een zelfgemaakt product of leren ze een voedzame maaltijd te maken met het gebruik van ‘wilde’ planten (ook wel gezien als onkruid), die veel voorkomen in onze eigen tuin en omgeving.”

Het Programma Natuurlijk Gezond is in het kader van het lokaal Preventieakkoord ‘Samen gezond in de gemeente Brummen’ mogelijk gemaakt door de gemeente Brummen. Iedereen uit de gemeente Brummen die wil leren gebruik te maken van wat de natuur te bieden heeft, kan meedoen. Deelname kost 140 euro voor 14 bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 26 oktober bij Sonja Leemkuil, tel. 06-10658315 of st.onzedroom@gmail.com.