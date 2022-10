Business & Shopping: RegioBank Doesburg: de bank waar je nog gewoon even binnenloopt

DOESBURG – Terwijl grootbanken uit het straatbeeld verdwijnen, blijft RegioBank het vertrouwde gezicht in Doesburg. Natuurlijk kunnen klanten van de bank hun bankzaken digitaal regelen, maar ze kunnen ook altijd even binnenlopen voor persoonlijk advies en een kopje koffie.

Met zelfstandig adviseurs is RegioBank actief in heel veel dorpen en kleine steden. De zelfstandig adviseurs van RegioBank zijn uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in de buurt. Klanten hebben een vast aanspreekpunt voor hun financiële zaken. Zo kunnen ze vertrouwen op deskundig advies, dat past bij hun persoonlijke situatie.

Voor RegioBank is het fysiek aanwezig zijn van groot belang. De bank is de persoonlijke bank in de buurt voor de hele familie. En dat blijft ze ook. Veel grootbanken zijn versneld overgegaan tot het terugbrengen van hun kantorennetwerk. RegioBank beweegt tegen deze stroom in.

Persoonlijk contact

“Wij zijn ervan overtuigd dat dichtbij de klant zijn, bijdraagt aan een goede klantrelatie. Wij kennen onze klanten en staan voor ze klaar”, vertelt Roland Schepers, zelfstandig adviseur van RegioBank in Doesburg bij De Hypotheek Advies Partner. “Even wat hulp bij een buitenlandse overboeking of persoonlijk advies bij complexere financiële zaken, wij nemen de tijd. Eigenlijk bieden we het beste van twee werelden. En in deze tijd, waarin grootbanken hun filialen sluiten, merken we dat er veel behoefte is aan persoonlijk contact met iemand die je situatie kent en aan wie je vragen kunt stellen. Wij blijven die bank voor onze klanten. En klanten waarderen dit, want dit jaar mag RegioBank zich voor de vijfde keer de klantvriendelijkste bank van Nederland noemen.”

RegioBank

RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de buurt. In dorpen en kleine steden zijn de zelfstandig adviseurs van RegioBank een vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten en weten hoe belangrijk een leefbare buurt is waar iedereen zich thuis voelt: bewoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Dat is RegioBank, de buurtzame bank. Voor meer informatie: regiobank.nl.