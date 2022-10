Brummen verdeeld over N348

BRUMMEN – In het voorjaar van dit jaar heeft Dorpsraad Brummen een enquête gehouden over de N348. De uitslag is gepresenteerd in de openbare vergadering van de Dorpsraad. Gebleken is dat inwoners van het dorp verdeeld zijn over de weg, de overlast die zij ervaren en de ideale verkeerssituatie.

Van de ondervraagden ervaart 61,4 procent geen overlast van de N348 en 38,6 procent wel. In totaal geven 93 huishoudens aan behoorlijke overlast te ondervinden.

De meningen over de maximum snelheid op de weg zijn vrijwel gelijk verdeeld: 48,5 procent vindt dat de snelheid omlaag moet, 49,2 procent vindt 100 kilometer per uur prima. Een enkeling suggereert verhoging naar 120 kilometer per uur. Een klein aantal van de respondenten had hierover geen mening.

Een soortgelijke verdeling is te zien bij de optie om de N348 terug te brengen van 4 naar 2 rijbanen en de snelheid te verminderen naar 80 kilometer per uur. 39,8 Procent staat hier heel positief tegenover, 44,3 procent juist weer niet. Er wordt bijvoorbeeld gevreesd voor de doorstroming.

De helft van de ondervraagden denkt ook dat de weg niet veiliger wordt als de maximum snelheid omlaag gaat. 42,1 Procent denkt dat de situatie wél veiliger wordt, 7,8 procent heeft geen mening. Aan de andere kant wordt het terugbrengen van de snelheid naar 80 kilometer per uur door de meerderheid (57,6 procent) niet als hinderlijk ervaren. 39,2 Procent vindt dit wel een probleem.

Naar aanleiding van de uitslag heeft de Dorpsraad een brief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten, het college van B&W en de gemeenteraad van Brummen. Strekking van de brief is dat gevraagd wordt om passende maatregelen, die recht doen aan de uitslag. De uitslag van de enquête is terug te vinden op dorpsraadbrummen.nl.