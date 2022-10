Begraafplaats Ellecom: een plek voor herdenking, natuur en rust

ELLECOM – In 2024 bestaat de begraafplaats in Ellecom en De Steeg 150 jaar. In 1874 schonk de gravin van Middachten een strook grond langs de spoorlijn van Dieren naar Arnhem. In datzelfde jaar vond hier ook de eerste begrafenis plaats. De laatste negen jaar wordt deze plek beheerd door hovenier Paul van Rooijen, die hier zijn eigen visie op heeft. “Overledenen worden na de begraving weer deel van de natuur en van wat er leeft.”

Bijna 150 jaar verzorgen vrijwilligers uit de gemeente Rheden de begraafplaats. Hovenier Paul van Rooijen beheert de natuurlijke aankleding. Toen hij negen jaar geleden op de begraafplaats begon, trof hij een goed onderhouden terrein aan. De graven waren schoon, onkruid werd verdelgd en elke twee weken werd er keurig gras gemaaid. Hier heeft Van Rooijen langzaam aan verandering in gebracht. “Na een paar jaar bij de begraafplaats begon ik na te denken over de betekenis van sterven”, zegt hij. “Je sterft, dus je leeft niet meer, maar toch ook weer wel; geliefden komen naar je toe, brengen bloemen, verzorgen je graf en herinneren zich wie je was tijdens je leven.”

Paul is overgestapt op een ander soort beheer van de begraafplaats. “Langzamerhand ben ik gestopt met het verdelgen van onkruid en insecten. Ik maai het gras minder en heb de afgelopen jaren duizenden bloemen gezaaid en struiken geplant. Zij bloeien in de lente en zomer en trekken insecten, vogels, hagedissen, muizen en slangen aan. Zij maken van de begraafplaats een mooie en levendige plek, die voortdurend beweegt.”

De beheerder zorgt er wel voor dat hij gemaaid gras en dode bladeren weghaalt. “Zo blijft de grond wat schraal en komen er steeds nieuwe planten en kruiden omhoog. Meanderen met de natuur, noem ik dat. Niet ertegenin gaan. En dat is ook hoe deze begraafplaats rust en stilte geeft aan de mensen die hier komen om hun geliefden te gedenken.”

Paul ziet dat de begraafplaats belangrijk is voor De Steeg en Ellecom, voor de nabestaanden, bezoekers en passanten. En voor de vrijwilligers die helpen met snoeien, maaien, harken, de graven schoonhouden of bestuurswerk verrichten. Daarnaast heeft de begraafplaats ook een functie om na te denken over het menselijk bestaan, de tijdelijkheid van het leven en het zorgen voor elkaar binnen de gemeenschap.

Op zaterdag 5 november is er opnieuw ruimte voor Sprankel Licht, een jaarlijks samenzijn om overledenen te denken. Bezoekers kunnen vanaf 16.45 uur de namen van hun geliefden doorgeven. Deze worden dan vanaf 17.00 uur voorgelezen onder begeleiding van harpmuziek.

Het bestuur is voornemens in 2024 stil te staan bij het 150-jarig bestaan van de begraafplaats. Het bestuur zoekt versterking van een financieel deskundige die kan adviseren over de invulling van dit jubileumjaar en de toekomstplannen van de begraafplaats.