Afspraken over voor- en vroegschoolse educatie binnen gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Op woensdag 21 september ondertekenden de bestuurders van basisscholen Anne Frank, Delta scholengroep, PCBO en Scholengroep Veluwezoom, kinderopvang Kinderopvang Puck&Co en KSH en gemeente Rheden de Resultaatafspraken voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Met vve zetten deze partijen zich al jaren in om peuters en kleuters met speciale programma’s de taal goed te leren (spreken). Het uiteindelijke doel hiervan is dat ieder kind goed kan starten in groep 3. Met de nieuwe resultaatafspraak zeggen alle partijen toe te gaan meten of met vve het doel bereikt wordt.

Voor- en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Vve is peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar met extra aandacht voor taal en Nederlands spreken. Met veel spel, bewegen en zingen leren peuters hoe het op school gaat. Ook de basisscholen ondersteunen deze kinderen zodat zij goed starten in groep 3 met leren lezen en schrijven. De bedoeling is dat deze kinderen een groei doormaken en dan niet vergeleken met de norm maar met zichzelf. De resultaatafspraak is gemaakt dat 90 procent van de vve- kinderen zijn of haar achterstand in taal heeft ingelopen.

‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat we als gemeente voor kinderen een stevige basis organiseren op onderwijsgebied. Een degelijke onderwijsbasis zorgt ervoor dat kinderen goed kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen”, laat Wethouder Onderwijs Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden weten.

Op de kinderopvang die vve aanbieden en op een aantal scholen worden de resultaten gemeten. Het gaat om scholen waarvan bekend is dat daar meer kinderen zijn met risico op een taalachterstand. Dat zijn ook de scholen die extra middelen krijgen vanuit het rijk om te zorgen voor gelijke kansen. De kinderopvang en school bekijken of het kind een groei doormaakt en de achterstand inhaalt vanaf de start in de vve peutergroep tot eind groep 2.

Via het consultatiebureau krijgen kinderen in de gemeente Rheden een vve-indicatie. Het bureau bekijkt met ouders of er risico op een taalachterstand is. Bij een indicatie kan een peuter dan vier ochtenden naar de vve peuteropvang.

Op de foto boven van links naar rechts: Sander van Limbeek namens de Anne Frank school, Peter Dooijeweerd namens Delta Scholengroep, Mieke Snijders namens PCBO, Hannelore Bruggeman namens de Scholengroep Veluwezoom, Sandra Scholten namens Kindercentra Puck&Co, en aan tafel links wethouder Ronald ter Hoeven onderwijs wethouder van de gemeente Rheden en rechts Anton Brinkhuis namens het PCBO.