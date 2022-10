Activiteiten gebundeld in nieuwe gids Sociaal & Vitaal

RHEDEN/ROZENDAAL – Het is nog tot half november mogelijk om aanbod aan te melden voor de de Activiteitengids Sociaal & Vitaal die in januari bij volwassenen in de gemeenten Rheden en Rozendaal op de deurmat valt. De vermelding is geheel gratis en zonder verdere verplichtingen.

Er is enorm veel te doen in de gemeente Rheden. Sport in Rheden en het NIO (Netwerk Informele Ondersteuning) moedigen met deze bewaargids volwassenen aan mee te doen, mensen te ontmoeten en fit en actief te blijven. De gids helpt bij het zoeken naar passende activiteiten.

Organisaties en initiatieven die een sociale activiteit of een maatschappelijke dienst verzorgen, kunnen hun aanbod vermelden op de website www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl. Sportverenigingen en culturele organisaties kunnen hun activiteiten plaatsen op www.rhedenontdekt.nl. Het NIO en Sport in Rheden zorgen er vervolgens voor dat alle aangemelde activiteiten voor volwassenen in de fysieke versie, de Activiteitengids Sociaal & Vitaal, worden vermeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 november.

Voor vragen en of hulp kan contact op worden genomen met Maud van Braam van het NIO, netwerknio@gmail.com, of met Willemien Kragt van Sport in Rheden, w.kragt@rheden.nl.