Werkzaamheden kruispunt Westervoortsedijk/Pleijroute (N325)

REGIO – Provincie Gelderland legt een extra rechtsafstrook op de N325 aan voor verkeer komende uit de richting Velperbroek naar de Westervoortsedijk. Daarnaast legt de provincie op verzoek van de gemeente Arnhem een nieuwe fietsverbinding aan tussen het fietspad langs de Pleijroute (N325) en de snelfietsroute Arnhem – Westervoort – Duiven. Ook wordt de voormalige busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weggehaald. De werkzaamheden worden uitgevoerd van donderdag 29 september tot en met dinsdag 20 december. De provincie treft verkeersmaatregelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De Pleijroute is een belangrijke route voor verkeer naar de A12 en de A325. Bij het kruispunt Westervoortsedijk/Pleijroute staat gemotoriseerd verkeer uit alle richtingen stil, zodra fietsers oversteken. Door de fietsverbinding bij dit kruispunt te verbeteren en een extra rechtsafstrook aan te leggen voor gemotoriseerd verkeer, stroomt verkeer beter door.

De provincie maakt een tweede rechtsafstrook bij het kruispunt met de Westervoortsedijk voor gemotoriseerd verkeer komende uit de richting Velperbroek, zodat het verkeer richting Westervoort en richting Arnhem centrum van elkaar wordt gescheiden. Met deze extra rechtsafstrook verbetert zowel de doorstroming van afslaand verkeer als verkeer dat rechtdoor gaat.

Het fietspad komt op een verlicht dijkje over de bestaande waterplas bij de Zevenaarsweg te liggen. In de nieuwe situatie steken fietsers het kruispunt aan de kant van de Westervoortsedijk over en rijden via het nieuwe fietspad over de waterplas naar het bestaande fietspad tussen Arnhem en Westervoort. Zodra het nieuwe fietspad over de waterplas klaar is, wordt de bestaande fietsoversteek bij de Westervoortsedijk met de Zevenaarseweg verwijderd. Ook wordt de voormalige busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weggehaald om te voorkomen dat fietsers dit als sluiproute blijven gebruiken. Gelderland voert deze maatregelen in opdracht van de gemeente Arnhem uit.

Afsluitingen

Van 4 tot en met 7 november en van 18 tot en met 21 november zijn er weekendafsluitingen op het kruispunt. In het eerste weekend is de Westervoortsedijk Arnhem uit afgesloten en het tweede weekend is de Westervoortsedijk Arnhem in afgesloten. Verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg.

De Westervoortsedijk is van 7 tot en met 18 november afgesloten tussen 22.00 uur en 6.00 uur om de extra rechtsafstrook op de Pleijroute te maken. Verkeer uit de richting van het Velperbroekcircuit wordt dan omgeleid via de afslag Huissen. Het verkeer moet daar omkeren om vervolgens de Westervoortsedijk op te rijden.

In de week van 31 oktober tot 4 november is er twee nachten lang één rijbaan beschikbaar voor verkeer om linksaf te slaan vanaf de Pleijroute naar de Westervoortsedijk. Dit is nodig om werkzaamheden veilig in de middenberm van de Westervoortsedijk uit te voeren.

gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n325-pleijroute-westervoortsedijk