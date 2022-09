Wapenbord Elisabeth Maria Hackfort weer terug in Protestantse kerk

LOENEN – De oude Protestantse Kerk van Loenen is zondag verfraaid met een oud wapenbord. Na vele jaren kwam het wapenbord van Elisabeth Maria Hackfort-Hackfort weer terug op de plek waar het ooit heeft gehangen.

Van de meeste bewoners van de familie Hackfort, die vele generaties hebben gewoond op kasteel Ter Horst in Loenen, zijn wapenborden gemaakt. De meeste borden zijn in de loop der tijden verloren gegaan. Corrie de Kool-Verhoog deed vele nasporingen naar de wapenborden. Zij ontdekte tot haar verbazing dat een fraai bord in de buurt in kasteel Cannenburgh in Vaassen hing. Vele besprekingen zijn er geweest om het wapenbord weer terug naar Loenen te krijgen. Dit is gelukt en zondag was het zover dat iedereen het kon bewonderen. De dienst, waarin dominee Marcel Oostenbrink voorging, stond in het teken van het wapenbord.

Corrie de Kool-Verhoog vertelde tijdens de dienst interessante informatie over het wapenbord Van Elisabeth Maria Hackfort.

Bij toeval ontmoette zij in Bussloo de bejaarde baron en barones Van Wijnbergen, een kleinzoon van de familie die Ter Horst had verkocht. Later, bij een bezoek aan hen thuis zag zij het wapenbord. Zij mocht een foto maken van dit bord (zie bijgaand).

De Brantsen van der Zyp stichting kocht het wapenbord van de kinderen van de baron en barones en hing het op in Kasteel Cannenburgh in Vaassen.

Weer thuis

Bij Corrie de Kool groeide in 2015, toen de kerk in Loenen een nieuwe inrichting kreeg, een plannetje. Corrie: “Prachtig dat bord op de Cannenburgh, maar… eigenlijk hoorde het daar niet. Nu hangt het wapenbord op de plaats waarvoor het werd gemaakt, daar waar de overledene is begraven. Het is weer thuis! Want het bord is een rouwbericht, vergelijkbaar met onze rouwkaart. Het zegt: Elisabeth Maria Hackfort is overleden. En hier ligt zij.”

In de kerk zijn nog twee andere monumentale stukken aanwezig die Corrie ook wil noemen. Boven in de toren hangen twee klokken, een kleine uit 1630 en een grotere uit 1651. Op de grote staat de naam van Olivier Hackfort, in die tijd een leidende figuur in Loenen. Verder noemt Corrie de grafzerk. Olivier ligt daaronder begraven, samen met zijn vrouw Wilhelmina van Bronckhorst. Hun wapens staan op deze steen.

Wapenbord – neef en nicht. Olivier had een jongere broer Jacob. Olivier had een zoon Alard. Jacob had een dochter Elisabeth Maria. Deze twee, neef en nicht, trouwden met elkaar, uiteraard met toestemming van het Hof van Gelderland. Vandaar op het wapenbord twee dezelfde Hackfortwapens naast elkaar. De Loenenaren herkennen dat wapen direct: het staat ook op de vlag van Loenen. Die vlag hangt overal in het dorp.

Gelders Erfgoed

Alard Hackfort overleed als eerste en in 1711 volgde zijn vrouw Elisabeth Maria. Beiden liggen in de grafkelder in de kerk begraven. Corrie: “De grote klok, de grafzerk en het wapenbord: via Olivier Hackfort zijn ze met elkaar verbonden. Gelders erfgoed van de bovenste plank!”,

Al die jaren had Corrie heel plezierig contact met de conservator van de Stichting Gelders landschap en Kasteelen, mevrouw Jorien Jas. Mede door haar medewerking hangt het bord nu hier in de kerk. Na afloop van de druk bezochte dienst, was de onthulling door Corrie de Kool en koster Bert Nieuwenhuis door het wegnemen van een doek. Met grote bewondering bekeken de kerkgangers het fraaie wapenbord.

Bij de foto: Corrie de Kool-Verhoog mocht twintig jaar geleden in Bussloo deze foto maken van het wapenbord van Elisabeth Maria Hackfort-Hackfort