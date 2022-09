Vrouwenkoor Lief&Leed start met nieuw seizoen

ELLECOM – Het Ellecomse vrouwenkoor Lief&Leed is weer gestart met een nieuw seizoen, onder leiding van de Dierense dirigente Christel Gelderman. Lief&Leed oefent drie woensdagavonden in de maand van 20.00 tot 22.00 uur in Klein Bergstein in Ellecom.

Er wordt gezongen in drie partijen: sopranen, mezzosopranen en alten. Het repertoire bestaat voornamelijk uit popmuziek in verschillende talen. Zo staan nummers als Memories van Maroon 5, I Still Have Faith in You van Abba, Tranen Gelachen van Guus Meeuwis en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij op het repertoire.

Het vrouwenkoor werkt toe naar een concert voor de zomer van 2023. “Samen zingen en met elkaar naar een concert toewerken geeft heerlijke energie”, vinden de dames van Lief&Leed. ‘We zijn blij dat we het nieuwe zangseizoen met onze nieuwe dirigent kunnen starten. We hebben er allemaal heel veel zin in.”

In september is het mogelijk om vrijblijvend een keer mee te zingen. Daarvoor kan contact opgenomen worden met Mick Stomp via tel. 0313-416200 of info@vrouwenkoorliefenleed.nl.

vrouwenkoorliefenleed.nl