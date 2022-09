Tuinstraat Velp klimaatbestendig

VELP – De afgelopen periode is door Liemers Wegenbouw B.V. in opdracht van de gemeente Rheden gewerkt aan de Tuinstraat in Velp. De riolering was aan vervanging toe. Dat was het moment om samen met de inwoners te kijken naar maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig en water robuust in te richten. Vanwege de prettige samenwerking met de buurt werd de afronding van de werkzaamheden gevierd en opende wethouder Dorus Klomberg de straat.

Ondanks dat er geen ‘wateroverlastopgave’ was in de Tuinstraat in Velp is er in samenspraak met de buurt wel gekozen voor materialen en inrichting van de straat die bijdragen aan goede infiltratie van water in de bodem en het tegengaan van hitte- en droogtestress.

Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor elementverharding in plaats van asfalt. Elementverharding warmt minder op dan asfalt, waardoor de kans op hittestress wordt verminderd. En bij asfalt stroomt hemelwater volledig naar de kolken. Dit is met elementverharding niet het geval, aangezien lokale infiltratie van hemelwater vanwege de voegen beter mogelijk is.

Ook is gekozen voor V-profilering van de rijweg in plaats van tonrond. Door het V-profiel ontstaat meer ruimte voor tijdelijke waterberging tijdens of na een extreme regenbui. Hemelwater kan door deze ontwerpkeuze tussen de trottoirbanden op worden gevangen.

En een grote wens van de buurt was meer groen in de straat. De verkeerremmers zijn voorzien van nieuwe beplanting die door de bewoners zijn geadopteerd.