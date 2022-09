Theatervoorstelling Leonardo da Vinci De Verteller in Bibliotheek Dieren

DIEREN – In de voorstelling Leonardo da Vinci De Verteller leert het publiek deze bekende historische figuur van een andere kant kennen. Theater Lumière speelt de voorstelling donderdag 29 september om 19.30 uur in Bibliotheek Dieren.

Leonardo da Vinci is beroemd van de Mona Lisa, Het Laatste Avondmaal, zijn vele anatomische tekeningen en wonderlijke uitvindingen. Minder bekend is dat er tussen zijn schetsen ook een reeks fabels zit. Zelfbedachte verhaaltjes, gegroeid uit zijn natuurobservaties en aandacht voor alles wat leeft en beweegt. Zijn wijze lessen verborgen in de humoristische fabels zijn nog steeds actueel.

Verder had ook muziek de aandacht van Leonardo. Zo bespeelde hij meerdere instrumenten en schreef en zong hij liedjes en bedacht nieuwe instrumenten. Dit is nu verpakt in een bijzondere muzikale voorstelling van Theater Lumière. Actrice Margreet Blanken en pianist en acteur Roeland Drost brengen hierin al lezend en musicerend hún versie van de fabels van de beroemde Florentijn. Het thema van een teruggevonden lied loopt als rode draad door de voorstelling.

De voorstelling in Dieren kost 7,50 euro. Abonnementhouders van de Bibliotheek Veluwezoom mogen voor 5 euro komen kijken. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of in de Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476.