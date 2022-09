Tentoonstelling Routes in de Nieuwe Ruimte

VELP – Met als titel ‘Routes’ presenteert Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst, van 4 tot en met 25 september een expositie met werk van vier beeldend kunstenaars, in haar expositielocatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Deze maand is Elsebeth Hoeven de ‘kunstenaar van de maand’, die drie collega’s uitnodigde om mee te exposeren; Ineke van Dongen, Mirjam Pet-Jacobs en Teun de Weger.

In deze tentoonstelling toont Elsebeth Hoeven beelden uit de serie ‘Netwerk’. Waarin ze onderzoekt hoe alles met elkaar verbonden is en elementen op elkaar inspelen. Welke routes worden er genomen? Ze werkt met klei, die ze kleurt met gepigmenteerd kleislib. Na het vormen en schilderen van de klei, begint het proces van stoken en glazuren. In de hitte van de oven reageren de componenten op elkaar, wat altijd zorgt voor een onvoorzien extra.

Ineke van Dongen werkt voornamelijk op en met papier. Zij gebruikt inkt en combineert dat met gescheurd papier. In deze expositie toont ze collages van Japans papier en met rollers aangebrachte inkt en monotypes in combinatie met gescheurd papier. Deze werken gaan over de essentie van een landschap. Ze zijn zodanig geabstraheerd dat niet meer zichtbaar is waar ze precies vandaan komen, maar er alleen naar verwijzen.

De zwart-witte mixed-media wandkleden en werken op papier van Mirjam Pet-Jacobs gaan over overgangssituaties. Veranderingen, het verstrijken van de tijd: Hoe neem je dit allemaal waar en hoe ga je om met verandering. Haar ‘Edgelands-serie’ toont werken die gaan over de zones waar stad en platteland elkaar overlappen, als metaforen voor de plekken die bestaan aan de rand van ons collectieve bewustzijn.

Beeldhouwer Teun de Wegerj maakt gebruik van lei en glas en soms hout of tin. De Weger benadrukt het intrigerende spel van licht en donker. Inspiratie voor zijn kunst deed hij op in Latijns-Amerika. Vooral de Maya’s en hun piramides en tempels in de plaats Tikal in Guatemala maakten diepe indruk op hem.

De expositie wordt op zondag 4 september geopend om 15.00 uur, in het kerkje aan de Dr. Fabiusstraat 12 in Velp. Met tussen 14.00 en 16.30 uur ‘De Band’ met lichte muziek uit de jaren ‘30 tot ‘60 van de vorige eeuw. De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.

Foto: kunstwerk Elsebeth Hoeven