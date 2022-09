Stoelendans gaat meer ruimte bieden aan Eerbeekse basisscholen

EERBEEK – Stichting Archipel wil een nieuw Integraal Kindcentrum opstarten in Eerbeek, met als basis de huidige basisscholen Spr@nkel en Sterrenbeek. Door deze scholen beide te huisvesten aan de Illinckstraat, komt er meer ruimte vrij voor basisschool De Triangel.

Momenteel zijn basisscholen De Triangel en de Spr@nkel samen gevestigd in een pand aan de Beethovenstraat. Dit gebouw is echter te klein en daarom maken twee klassen gebruik van de ruimte die Sterrenbeek over heeft in het pand aan de llinckstraat.

Het idee van Archipel is om het pand aan de Illinckstraat te verbouwen, zodat hier voldoende ruimte ontstaat voor de leerlingen van beide scholen, plus kinderopvang en ondersteunende functies. Doordat de Spr@nkel dan de Beethovenstraat verlaat, is daar voldoende ruimte voor stichting VPCO Eerbeek om CBS de Triangel verder te ontwikkelen.

Bestuurder Toon Geluk van Stichting Archipel kijkt uit naar het opstarten van een Integraal Kindcentrum (IKC). “Een IKC biedt Archipel de mogelijkheid tot het opzetten van een sterk team, met voldoende expertise. Er kan beter worden samengewerkt binnen één team. Daar zijn we al mee begonnen door een nieuwe directeur aan te stellen voor zowel Spr@nkel als Sterrenbeek.” Geluk wil de komende jaar het concept van het Kindcentrum verder uitwerken met de teams en MR’s van beide scholen. “We willen langzaam toen naar één team en één concept.”

Om dit te realiseren, zijn er wel aanpassingen nodig aan het pand aan de Illinckstraat, dat ziet ook onderwijswethouder Ingrid Timmer. “De Sterrenbeek is nog gebouwd volgens de oude gedachtegang, met smalle gangen waar je nog geen ruimte hebt om met elkaar samen te werken. Er is een investering nodig om dit gebouw naar de huidige tijd te brengen.” Het college van de gemeente Brummen stelt aan de gemeenteraad voor om 650.000 euro voor een verbouwing op te nemen in de gemeentelijke begroting.