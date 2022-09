Stadsvertelling in het Arsenaal

DOESBURG – Aschwin Drost van HetHuisDoesburg verzorgt op zondag 2 oktober de eerste van een nieuwe serie stadsvertellingen in de filmzaal van Het Arsenaal. De titel van die vertelling is ‘1722 – 2022: 250 jaar Kaapse ambitie van Robert Jacob Gordon Wat een ramp’.

De vertelling gaat over de reis die Gordon eind 1772 maakte naar Kaap de Goede Hoop en de VOC kolonie in zuidelijk Afrika. De reis wordt lang en goed voorbereid, maar onderzoek laat zien dat het avontuur veel weg heeft van een ‘mislukte emigratie’. Bij Gordons terugkeer in de Republiek in 1774 werd de teleurstelling in de Haagse salons gepresenteerd als een ‘voyage du plaisir’. Robert Jacob moet in de jaren daarna alle zeilen bijzetten en een netwerk van ‘zwaargewichten’ inzetten om te kunnen terugkeren naar de Kaapkolonie. In 1777 arriveert hij eindelijk in het land dat hij nooit meer zal verlaten.

Gordons belangrijkste levenswerk, de Gordon Atlas, is vandaag de dag te bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam. De Atlas beslaat een grote collectie tekeningen en kaarten van mensen, dieren, planten en landschappen. Tijdens de Stadsvertelling van 2 oktober vertelt Aschwin Drost hoe deze ‘uit de Gelderse rivierklei getrokken’ officier van de Schotse Brigade in de VOC kolonie van Kaap de Goede Hoop terecht kwam.

De vertelling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via hethuisdoesburg.nl. Reservering vooraf wordt aangeraden.