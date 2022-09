Retrospectief: Loswal van de Meteoor

Volop bedrijvigheid op deze foto uit 1925. We zien de loswal van De Meteoor in Rheden. Een schip vol zand of grind wordt gelost. Het ligt in wat dan nog de hoofdstroom van de IJssel is. De dode arm waar de fabriek tegenwoordig aan ligt, ontstond pas rond 1971/1972, bij de verlegging van de rivier en de aanleg van wat tegenwoordig snelweg A348 is.

De Meteoor werd in 1907 opgericht door W. Honig. Hij experimenteerde toen al enkele jaren met de productie van cementstenen. De ondernemer bouwde in die tijd een villa voor N. van Heloma en het contact tussen beiden leidde tot de oprichting van een vennootschap, die tot doel had een fabriek te stichten waar cement- en betonfabricage grootschalig aangepakt kon worden. Dat was feitelijk het begin van De Meteoor, al heette de nieuwe fabriek toen nog officieel NV Vigorose Cement Industrie De Meteoor. Eén van de eerste succesvolle producten was de ‘staaltegel’. In die straattegel was verhardingsmateriaal verwerkt, waardoor transportmiddelen weinig slijtage veroorzaakten. Dat was feitelijk ook het begin van de beroemde Stelcon betonplaat, waarvan de fabricage in 1924 begon in Rheden. Het werd een groot succes en in de loop der jaren verschenen daarvan verschillende modellen voor verschillend gebruik en belasting.

Anno 2022 is de Stelconplaat nog steeds een succesnummer, al maakt De Meteoor tegenwoordig ook een keur aan andere betonnen producten, zoals spoorbielzen, keerwanden en bedrijfsvloerplaten.

Deze foto is zoals gezegd gemaakt tijdens de beginjaren van die Stelconplaat. Voor de productie daarvan werd heel veel zand en grind aangevoerd. Vrijwel uitsluitend per schip. Het bedrijf had daarvoor een eigen schip, zoals te zien op de deze foto, waar de m.s. NV de Meteoor wordt gelost. Maar ook vandaag de dag worden de grondstoffen veelal met een schip aangevoerd.

Op de voorgrond is ook de pont van het Rhedense Veer te zien. Dat onderhield sinds 1348 een verbinding tussen Rheden en Giesbeek. De veerdienst voor karren en auto’s stopte in 1966, waarna het fraaie witte veerhuis werd afgebroken. Enkele jaren later ging het fietsveer van start, dat heden ten dage nog mensen de IJssel over vaart.