Retrospectief: Dijkdoorbraak bij bouw sluis

Eind jaren 40 van de vorige eeuw werden plannen gemaakt voor kanalisatie van de Oude IJssel. In dat kader werd bijvoorbeeld bij Laag-Keppel een bocht afgesneden. Ook verdween daar een stuw. Het resultaat was dat niet alleen vanaf daar een nieuw rivierbed moest worden gerealiseerd – vooral opgehoogde oevers – maar ook dat in Doesburg een nieuwe sluis moest worden gebouwd. Het oude tracé mondde daarna uit in een stuw, waar de Oude IJssel in de Gelderse IJssel kon overlopen. Voor de scheepvaart werd een nieuwe sluis voorzien.

In februari 1951 werd op het kantoor van het Waterschap de Oude IJssel in Terborg de bouw van de sluis en stuw aanbesteed. Waar de oude sluis schepen met een tonnage tot 200 ton kon schutten, zou de nieuwe een capaciteit krijgen voor schepen tot 600 ton. Daartoe zou de nieuwe sluis 80 lang, 8 meter breed en 11 meter diep worden. Verwachte kosten: ruim 1.000.000 gulden.

In april 1952 ging het bij de bouw van de nieuwe sluis behoorlijk mis. Op een vrijdagochtend bezweek namelijk over een lengte van zo’n 10 meter de kleidijk, die het water van de Oude IJssel scheidde van de bouwput. Het werk vlotte al behoorlijk. Een week eerder was aan de IJsselzijde de eerste sluisdeur geplaatst, maar toen ging het zoals gezegd mis. Het doorbreken van de beschermende kleidijk had een enorme vloedgolf tot gevolg. In 6 minuten liep de complete bouwkolk vol.

Twee arbeiders die daar aan het werk waren, konden zich ternauwernood in veiligheid brengen. De ladders waarop zij stonden te werken werden door het geweld van het water als luciferhoutjes gebroken, tekende een verslaggever op.

Enkele dagen voor de doorbraak was de nooddijk nog gecontroleerd en in orde bevonden. De oorzaak bleek achteraf: mollen en andere dieren, op de vlucht voor hoog water, hadden de dijk ondermijnd. Een geluk bij een ongeluk was dat een excursie diezelfde dag, van een honderdtal ingenieurs en waterbouwkundigen, in de middag plaats zou vinden. De ramp zou niet te overzien geweest als die in de kolk hadden gelopen op het moment van de doorbraak.