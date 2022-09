Najaarsexpositie in Galerie de Bisschop

HUMMELO – Van zaterdag 17 september tot 3 december is in Galerie de Bisschop een expositie te zien met werk van kunstenaars Doet Boersma, Willemijn van der Spiegel en Mariëtte Schouten.

Doet Boersma uit Leeuwarden is schilder van landschappen, planten, licht, lucht en water. De bewondering voor de natuur toont zich in grote bewegingen en subtiele kleurovergangen. Ze voert de kijker mee naar de kracht van de natuur. Vegetatie speelt in sommige schilderijen letterlijk een rol doordat de afdrukken van planten verwerkt zijn in haar schilderijen.

De Doesburgse Willemijn van der Spiegel maakt voor het vervaardigen van haar eigenzinnige en unieke 3-D textielobjecten gebruik van een zelf ontwikkelde techniek. Dikwijls gecombineerd met andere materialen, worden haar ‘sculpturen’ duurzaam geïmpregneerd en beschilderd. Zo ontwerpt zij een breed scala aan objecten voorzien van enige symboliek en humor.

De bronzen dieren van Mariëtte Schouten zijn realistisch weergegeven met een losse toets. Haar voorkeur ligt met name bij vogels, maar ook in- en uitheemse dieren maken onderdeel uit van haar collectie. Bij een bezoek aan haar galerie geeft zij, indien gewenst, uitleg over het proces van klei of was naar brons.

De galerie is landelijk gelegen aan de Broekstraat 13 in Hummelo en is op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak geopend.

galeriedebisschop.nl