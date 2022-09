Mark Mol stapt op als fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

DOESBURG – Het Doesburgse PvdA/GroenLinks-raadslid Mark Mol stapt op als fractievoorzitter. Hij voelde de afgelopen maanden in zijn eigen partij te weinig steun voor het volgen van activistische politiek. Mol gaat in de Doesburgse raad verder als eenmansfractie. Met de door hem opgerichte Doesburgse Klimaatalliantie wil Mol klimaatactivisme en politiek samenbrengen.

“Toen dit voorjaar de dampen van de verkiezingsstrijd waren opgetrokken, klonken er in de fractie geluiden om vooral vanuit positieve acties in de maatschappij onze invloed te laten gelden. Geen avondlange vergaderingen meer, maar actieve politiek bedrijven”, zegt Mol. Hij komt na een half jaar echter tot de conclusie dat daar weinig van is terecht gekomen. “De fractie zit weer avonden te vergaderen over cijfers achter de komma en stukken op detailniveau door te vlooien. En dat terwijl we in de maatschappij – naast asielcrisis en energiecrisis – voor de grootste uitdaging van ons bestaan staan; namelijk het redden van het klimaat – onze aarde.”

Mol erkent dat hij daarin als fractievoorzitter het voortouw had kunnen nemen. “Spijtig genoeg heb ik de afgelopen maanden binnen de fractie echter te weinig betrokkenheid, chemie en veiligheid gevoeld om daarin stappen te zetten.”

Eigen fractie

Het Doesburgse raadslid zegt er bewust voor gekozen te hebben zijn zetel te behouden en met een eigen lijst verder te gaan. “Omdat ik me in wil zetten klimaatactivisme en politiek meer op elkaar te laten aansluiten. Dat betekent concreet dat ik klimaatpartners zoals milieugroepen, natuurbewegingen en dierenwelzijnsorganisaties wil samenbrengen in een nieuwe alliantie en ze een stem in de politiek wil geven. Eerst actie, dan de politiek. En als het niet anders kan: eerst politiek, dan de actie.”

Verrassing

Voor PvdA/GroenLinks kwam het vertrek van Mol als een volkomen verrassing. “Na een veel te warme zomer waarin de gevolgen van de klimaat en energiecrisis zoals energiearmoede zich meedogenloos aftekenen, heeft Mark Mol volkomen onverwacht en zonder enig overleg op 8 september onze fractie verlaten om zelfstandig verder te gaan als eenmanspartij. PvdA en GroenLinks zijn zeer teleurgesteld over deze handelswijze, een fractievoorzitter onwaardig. We herkennen ons niet in het beeld dat Mark Mol schetst van de fractie en de gemeentepolitiek. We hadden graag het gesprek hierover met hem willen voeren in de fractie en in de beide partijen, zodat we samen het zo noodzakelijke klimaatbeleid en een sociale politiek van onderop vorm hadden kunnen geven”, laat de partij weten in een verklaring. De fractie gaat verder met de raadsleden Marlies de Groot en Bart Bauhuis en Els Meester als fractieassistent.