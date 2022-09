Loenense Solmas en Borak doen mee met NK-politiehonden

LOENEN – In het eerste weekend van september wordt traditiegetrouw het NK-politiehonden gehouden. Tijdens deze competitie vertonen de beste politiehonden van Nederland hun kwaliteiten. Solmas Klomp uit Loenen is een van de deelnemers die samen met hond Borak dit jaar mag meedoen aan de kampioenschappen.

“Het is al een hele prestatie en eer dat we überhaupt mogen meedoen”, vertelt de Loenense. Dit is iets voor velen die al tientallen jaren in de sport zitten niet is weggelegd. Ik ben dan ook hartstikke trots dat het samen met Borak gelukt is. Het is een kroon op ons werk.”

Solmas traint al jarenlang politiehonden, die na hun training over de hele wereld worden ingezet. “Er wordt vaak gedacht dat de politie de honden zelf traint, maar dat klopt niet. De honden worden al helemaal opgeleid voordat ze bij de politie terechtkomen. Pas als ze een certificaat behalen zijn ze geschikt als politiehond.” Het trainen van de honden vergt veel tijd en geduld. “Als jonge pup beginnen we al spelenderwijs. Vervolgens duurt het een jaar of drie voordat een hond het certificaat Politiehond 1 heeft behaald.” Niet alle honden die aan het programma beginnen zijn uiteindelijk geschikt voor het echte werk. “Het is een heel zwaar programma en bij sommige honden blijkt dat ze toch niet genoeg moed of lef hebben om politiehond te worden. Daarmee stoppen we dan het traject en die honden mogen hier gewoon bij ons blijven en mogen hier lekker brokjes eten en met hun bal spelen.”

De beste honden zoals Borak zijn uiteindelijk geschikt om het certificaat Politiehond 1 te halen. Borak slaagde hier met vlag en wimpel voor. Zijn score op de keuring was zo goed dat Solmas besloot om mee te doen aan de nominatie, want om mee te mogen doen aan het NK moet zowel het certificaat als de nominatie met uitmuntende puntenaantal behaald worden. Alleen de tien beste combinaties van Nederland worden uitgenodigd om mee te doen met het NK. Ook voor de nominatie behaalden Solmas en Borak een hele goede score. Wekenlang zaten ze in spanning of ze tot de beste tien van Nederland behoorden. Een week of drie geleden kwam het verlossende antwoord en wist Solmas dat zij samen met Borak echt naar het NK mocht gaan.

Hoewel de hondenbegeleider en hond meestal in de schijnwerpers staan, wil Solmas benadrukken dat het bereiken van het NK een echte teamprestatie is. “Zonder de mensen van de trouwe vriend in Vriezenveen en de ondersteuning van de PHDV de IJsselstreek was het nooit gelukt. Die zijn ook echt onderdeel van de prestatie. Die mannen die een paar keer per week het zogenaamde pakwerk doen die zijn onmisbaar in het opleiden van de honden, zij weten precies hoe ze het uiterste uit de honden moeten halen.”

Op het NK in Eindhoven staan een aantal vaste onderdelen op het programma, maar de invulling hiervan is onbekend bij de deelnemers dat maakt de wedstrijd extra spannend. “Je kan de situaties niet specifiek trainen van tevoren, maar Borak is een stabiele hond dus we gaan de wedstrijd met veel vertrouwen in.”

Foto: Solmas met Borak (links), de nieuwe pup en Bodi (vader van Borak)