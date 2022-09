Klimaatburgemeester gezocht voor gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Al 110 Klimaatburgemeesters hebben zich aangemeld voor de Nationale Klimaatweek 2022. Maar in gemeente Rheden zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er nog één. Het ministerie zoekt iemand die met elkaar, burgers, bedrijven en de overheid, de strijd wil aangaan tegen klimaatverandering. De klimaatburgemeester probeert mensen te inspireren om duurzamer te gaan leven, door zijn/haar eigen verhalen te delen.

Op maandag 31 oktober start de tweede Nationale Klimaatweek, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In die week vraagt het ministerie, net als tijdens de eerste editie in 2021, op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen in de samenleving. Vorig jaar tijdens de NKW zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor deze editie is het ministerie dus nog op zoek naar een Klimaatburgemeester voor gemeente Rheden.

Om Klimaatburgemeester te worden, moeten deelnemers laten zien dat zij stappen zetten om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan door minder energie te gebruiken, het huis goed te isoleren, het eten van minder vlees en zuivel, korter of koud douchen of vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Een Klimaatburgemeester deelt zijn/haar verhaal in het eigen netwerk en organiseert een activiteit in de eigen gemeente, wijk of buurt om bewoners en omgeving in beweging te krijgen. Opgeven kan via nkw2022.nl. Op de website zijn ook voorbeelden te vinden van initiatieven van andere Klimaatburgemeesters. Na de aanmelding zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het klimaatverhaal van de klimaatburgemeester te delen. Ook kan de Klimaatburgemeester in gesprek met de echte burgemeester over wat er nog moet gebeuren om in de gemeente de klimaatdoelen te halen.

Naast Klimaatburgemeesters zoekt gemeente Rheden ook bedrijven en organisaties die zich willen aansluiten als Klimaatsupporter voor de Nationale Klimaatweek. Organisaties in Rheden en omgeving die zich inzetten voor het klimaat kunnen een bijdrage leveren door te laten zien wat zij doen en daarmee anderen te inspireren, van scholen tot mkb en van gemeenten tot energiebedrijven en brancheorganisaties.

nkw2022.nl