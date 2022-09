Kaartjes en lunches tijdens Week tegen Eenzaamheid

GEM. RHEDEN – Eind september vinden er in de gemeenten Rheden en Rozendaal initiatieven plaats voor inwoners om elkaar te ontmoeten en (nieuwe) sociale contacten te leggen. In het kader van ontmoeten lanceert de lokale coalitie SamenEén Velp twee initiatieven tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar plaatsvindt van 29 september tot en met 6 oktober. Dit zijn gratis ontmoetingslunches en een kaartjesactie.

Speciaal voor inwoners die nieuwe contacten willen op doen, initieert de lokale coalitie SamenEén Velp tijdens de Week tegen Eenzaamheid twee initiatieven: ontmoetingslunches en een persoonlijke kaartjesactie. Hierin staan ontmoeting en verbinding centraal. Daarom spreekt SamenEén ook liever van de Week van de Ontmoeting.

Kaartjes

Alle inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal van 70 jaar of ouder krijgen in de laatste week van september een brief met daarbij een ongeschreven, eventueel nog zelf te versturen gefrankeerde ansichtkaart met daarop de boodschap ‘Ik moest gewoon even aan je denken’. Zij kunnen de kaart zelf houden of deze gebruiken om persoonlijk contact te zoeken met iemand uit hun netwerk.

Daarnaast zal deze ansichtkaart worden verspreid via inloop- en dorpshuizen en plekken als sportkantines, cafés en zorg- en welzijnspartijen. Deze laatste twee zullen de kaart inzetten om het belang van ontmoeting en naar elkaar omzien te bespreken met cliënten.

Samen lunchen

Ook worden die week zogenoemde ontmoetingslunches verzorgd in verschillende buurthuizen. In iedere dorpskern van de gemeente Rheden wordt op deze manier ingezet op het bereiken van mensen die lastig over de drempel komen. Mensen kunnen gratis deelnemen en zo contact leggen met medebuurtbewoners.

Er is een ontmoetingslunch op donderdag 29 september, van 12.00 tot 14.00 uur in Buurthuis de Poort in Velp. Opgeven hiervoor kan via j.visscher@rheden.nl of tel. 026-8481753. Op vrijdag 30 september is er van 13.00 tot 15.00 uur een lunch in De Oase in Dieren. Opgeven kan via biancadebruin@hotmail.nl of tel. 06-26742022. Op donderdag 6 oktober is er van 11.30 tot 13.30 uur een ontmoetingslunch in Dorpshuis Rheden. Hiervoor aanmelden kan via dorpshuisrheden@gmail.com of 026-7440080.

incluzio.nl/sameneen