Jubileumconcert Con Brio in Leuvenheim

LEUVENHEIM – In september bestaat het amusementsorkest Con Brio 60 jaar. Dit jubileum wordt op zondag 2 oktober gevierd met een concert in het buurthuis in Leuvenheim.

Vanaf de oprichting in 1962 in Brummen heeft Con Brio zich voornamelijk als doel gesteld om optredens te verzorgen voor zorgcentra in de wijde omgeving. En tot op heden wordt dit nog regelmatig gedaan. Het orkest treedt zo’n twintig keer per jaar op, op locaties van Beekbergen tot Tolkamer en van Elst tot Lochem en vele plaatsen daar tussen in. Zonder uitzondering worden deze avonden enorm gewaardeerd door de aanwezigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Con Brio op vrijwel alle plaatsen regelmatig terugkeert op de dinsdagavond. Vanaf 4 oktober gaat het amusementsorkest weer op tournee.

Het orkest bestaat momenteel uit 19 leden. Het merendeel is accordeonist. Zij worden aangevuld met een begeleidingsgroep, bestaande uit drums, keyboard, twee gitaristen en drie zangeressen. Dit geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Job Proper. Elk jaar wordt een gedeeltelijk nieuw programma samengesteld en mede daardoor blijft het uitdagend om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Ondanks de coronaperiode heeft het orkest aan belangstelling niet ingeboet, integendeel. Het aantal spelende leden is juist toegenomen en het enthousiasme is onverminderd groot. De muzikanten zijn van plan om het orkest nog vele jaren te laten voortbestaan. Ze verheugen zich alvast op het komende concert en de gezellige dinsdagavonden van het komende seizoen.

Het jubileumconcert wordt op zondag 2 oktober gehouden in het buurthuis in Leuvenheim. De zaal is open vanaf 10.30 uur en het concert begint om 11.00 uur. Het publiek kan gedurende twee keer drie kwartier genieten van een gevarieerd repertoire, zowel instrumentaal als met zang. De entree is gratis en de koffie staat klaar.