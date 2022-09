Geslaagde Boer Bike Bite Veluwe & Uiterwaarden 2022

DE STEEG – Meer dan tweehonderd fietsers stapten zondag 11 september op het stalen ros voor een mooie fietstocht door het landschap van de Veluwe en de uiterwaarden. Onder de naam Boer Bike Bite bezochten zij onderweg boerenbedrijven en proefden lekkere en originele bites, gemaakt met producten van de boerderij. De fietsroute bracht zelfs mensen uit de directe omgeving op plekjes waar men het bestaan niet van wist.

Samen met hobbykok Gerard Koopmans uit Voorst bedachten de boeren originele bites met producten van hun bedrijven. Zo werd van lokale appel en peer een fruitig taartje gemaakt voor bij de koffie. Dit werd gemaakt en uitgedeeld bij de start vanaf het melkveebedrijf van de familie Kragt. Midden in de Veluwse bossen werden fietsers verrast met een bospaddenstoelensoepje. Bij hoeve de Bonte Bentheimer hadden eigenaren Ron en Majola een broodje pulled pork samengesteld. Een drinkstop was er bij het melkveebedrijf met dierenbegraafplaats van de familie Burgers in Spankeren. Vervolgens werden de deelnemers op de melkveehouderij van de familie Frederiks -Tijhaar getrakteerd op tortilla met gehakt van Black Angus én veldbonen. Dit laatste is een knipoog naar de veranderende teelten die boeren toepassen om krachtvoer op eigen gronden te telen. Dit om geen soja meer te hoeven importeren.

De route vervolgde langs het biologische bedrijf Groot Beimerhof van Maaike en Joelle. Daar kregen bezoekers meer te horen over welke gewassen er worden geteeld en welke dieren en planten er op de boerderij voorkomen. De route eindigde weer bij de familie Kragt met een heerlijk kaasplankje en een ijsje voor de kinderen.

Naast het proeven van de bites kregen de deelnemers op de boerderijen een rondleiding of konden zelf op verkenning. Op deze manier, onder het genot van een lekker hapje, kregen mensen een dieper inkijkje in het boerenleven. De recepten en tips voor verkooppunten van lokale producten werden na afloop uitgedeeld, zodat mensen thuis nog een keer van alle bites kunnen nagenieten.

De Boer Bike Bite Toer Veluwe & Uiterwaarden 2022 is georganiseerd door een groep enthousiaste boeren, die samenwerken binnen IJsselvallei Boert en Eet Bewust. Het doel is om mensen in contact te brengen met het boerenleven en daarover in gesprek te gaan. Er speelt veel in de Nederlandse land en tuinbouw en daarom is het belangrijk te laten zien wat er in de praktijk gebeurt, maar ook om vanuit de samenleving te horen welke vragen er leven over hoe ons voedsel geproduceerd wordt. De activiteiten van deze groep is terug te vinden op www.ijsselvalleiboerteneetbewust.nl of op Facebook.