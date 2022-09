Gemeente positief over woningbouwplannen centrum Brummen

BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen werkt graag mee aan nieuwe ontwikkelingen in de kern van Brummen. Zo zijn er principeakkoorden gegeven voor herontwikkeling van de hoek Marktplein/Arnhemsestraat en de percelen aan de Ambachtstraat 43-45. Op beide locaties zijn plannen voor de bouw van appartementen.

Op de hoek van het Marktplein met Arnhemsestraat woedde in oktober 2019 een grote brand, waarbij onder andere de Blokker en bakkerij De Winkel en de bovengelegen appartementen verwoest werden. Het pand van de bakker is inmiddels herbouwd en er zijn nu plannen om ook de locatie van de voormalige Blokker te gaan ontwikkelen.

In het nieuwe plan komt er een winkelruimte op de begane grond. Dat is kleiner dan de Blokker was. Daarnaast komen er zowel op de begane grond als op de verdieping appartementen, zeven in totaal. Het bouwoppervlak blijft even groot als voorheen.

Volgens de gemeente passen deze plannen mooi binnen het centrumplan Brummen, waarbij het de wens is om op de begane grond van het Marktplein winkelruimte en horeca toe te voegen en op de verdiepingen woningen.

Ook de locatie aan de Ambachtstraat is vrijgekomen door brand. Op nummer 43 en 45 zijn in september 2013 de woningwinkel en dierenartspraktijk afgebrand. Vanaf dat moment ligt het terrein braak. De twee eigenaren hebben samen een plan ontwikkeld om een appartementengebouw te realiseren. Hierin is ruimte voor 24 studio’s in het (sociale) huursegment en geschikt voor starters, young professionals en senioren.

Deze plannen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan, voornamelijk omdat er meer woningen zijn voorzien dan op dit moment is toegestaan. Daarom wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart om dit te wijzigen. Tijdens de periode van terinzagelegging is er één inspraakreactie geweest, maar dat heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan.