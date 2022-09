Gemeente Brummen heeft financiën op orde en maakte ruimte voor nieuw beleid

GEM. BRUMMEN – Na jaren de hand op de knip te hebben gehouden, ziet de gemeente Brummen de toekomst weer zonnig tegemoet. Het spaarvarken is gespekt en er is genoeg budget om door te sparen én alle plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren. Dit blijkt uit de concept-begroting, die het college donderdag 15 september aanbood aan de gemeenteraad.

Wethouder financiën Steven van de Graaf spreekt van een robuuste begroting. “Het vorige college heeft streng moeten aanzetten om uit de financiële malaise te komen. Er zijn grote stappen gezet en nu is het aan ons om deze stappen voort te zetten.” Het college presenteert een sluitende begroting voor de komende jaren, met daarin voldoende ruimte om de plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren. Dat komt vooral door een ruimere uitkering uit het gemeentefonds. Het coronageld dat de gemeente vorig jaar kreeg, kon grotendeels in de spaarpot worden gestopt.

Nieuwe plannen

De wethouders zijn blij met de financiële ruimte die er is. Zo kan wethouder Ingrid Timmer vertellen dat de gemeente de komende jaren volop gaat inzetten op woningbouw. “We willen zoveel mogelijk woningen ontwikkelen. Er staan er al 900 op de planning, maar we willen er nog eens 250 extra. Deze moeten in 2030 zijn gerealiseerd of op zijn minst moet de schop in de grond zijn.”

Wethouder Annika van Klinken is blij te kunnen melden dat de gemeente Brummen steeds meer de regie terug kan nemen over de ontwikkelingen in Eerbeek. “We willen nu echt stappen zetten. De focus ligt nu op keuzes maken voor invulling van het Burgersterrein en de spoorzone.”

De spoorzone moet volgens wethouder Steven van de Graaf een belangrijke rol gaan spelen binnen het toerisme in de gemeente Brummen. “We willen meer bezoekers naar Brummen trekken, omdat daar de ondernemers en inwoners ook van profiteren. Door ons te profileren als toegangspoort tot de Veluwe, ontlasten we de Posbank en krijgen we meer bezoekers in onze gemeente.”

Volgens wethouder Pouwel Inberg gaat de gemeente nu echt aan de slag met klimaatmaatregelen. Er wordt gewerkt aan het project Drinkbare IJssel, er moet een groenstructuurplan komen met veel meer bomen in de gemeente en duurzaam wonen en het afkoppelen van regenwater van het riool staan hoog op de agenda. “We hebben een projectleider aangesteld die nu serieus werk gaat maken van het warmtenetwerk in Eerbeek. We kunnen heel veel met de restwarmte van de industrie. Nu moeten we de partijen bij elkaar brengen en zich laten committeren.”

Lasten

De gemeente heeft oog voor de lastige situatie waarin veel huishoudens momenteel zitten door de inflatie en de hoge energieprijzen. Er wordt al onderzocht wat er kan worden gedaan om huishoudens te helpen die het moeilijk hebben en daarvoor is ook al geld gereserveerd.

De lokale lasten gaan weliswaar iets omhoog, maar stijgen minder dan de inflatie. De geplande verhoging van de OZB, die ruim een ton zou moeten opleveren, wordt uitgesteld. “We hebben het op dit moment niet nodig. En misschien volgend jaar ook wel niet. Dat bekijken we dan”, zegt Van de Graaf.

Daarnaast krijgen inwoners van Brummen even lucht doordat de afvalstoffenheffing vanaf komend jaar anders wordt geïnd. Nu wordt er met een voorschot gewerkt, straks worden de kosten achteraf berekend. Dat betekent dat de kosten van komend jaar pas in maart 2024 in rekening worden gebracht.

2029 niet sluitend

Hoewel het er de komende jaren goed uitziet, heeft de gemeente Brummen de begroting voor 2029 bewust niet sluitend gemaakt. “Een politiek signaal”, zegt wethouder Van de Graaf. Het Rijk gaat de uitkering uit het gemeentefonds namelijk aanpassen en dat geeft veel onduidelijkheid. “We verwachten ruim 2 miljoen minder te krijgen, maar zeker is dat niet. We kunnen dat gemis dekken uit onze reserves, maar door de begroting niet sluitend te maken, willen we een signaal afgeven aan Den Haag: kom met duidelijkheid.” Volgens Van de Graaf zijn er meer gemeenten die op deze of een andere manier een signaal afgeven.

Foto: Wethouder Steven van de Graaf bood donderdag 15 september de gemeentelijke begroting aan aan Luuk Tuiten, nestor van de raad