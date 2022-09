Folding Boxboard Eerbeek legt productie een maand stil

EERBEEK – Vanaf 13 september wordt de productie bij Folding Boxboard Eerbeek een kleine maand stilgezet. In de vouwkartonfabriek wordt de verouderde perspartij vervangen door een nieuwe schoenpers. De infrarood installatie waarmee vouwkarton wordt gedroogd, krijgt tegelijkertijd een upgrade. Het resultaat: meer productie-efficiency en minder gasverbruik. Het is de eerste stap in een reeks van investeringen, waarmee de fabriek wil moderniseren en verduurzamen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton voor met name verpakkingen van levensmiddelen en geneesmiddelen. Omdat het daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen moet voldoen wordt zuivere houtpulp als grondstof gebruikt. De perspartij is een essentieel onderdeel van het totale productieproces. Deze zorgt ervoor dat voorafgaand aan het droogproces zoveel mogelijk water uit de kartonbaan wordt geperst.De huidige perspartij is verouderd en wordt compleet vervangen door een state-of-the-art schoenpers. De investering levert betere prestaties en dus meer efficiency op in het productieproces. Tegelijkertijd vindt er een upgrade plaats van de infraroodbranders waarmee de coating wordt gedroogd. Dit zorgt voor circa 5 procent aardgasbesparing.

Uitdagende operatie

Volgens Natale David, manager project department bij Folding Boxboard Eerbeek, wordt het een technisch en organisatorisch uitdagende operatie die zorgvuldig wordt voorbereid, 25 dagen duurt en 24/7 doordraait. De perspartij en de infrarood installatie worden omgebouwd door externe bedrijven, tevens geeft dit de technische dienst de gelegenheid om extra en met name meerdaags onderhoud uit te voeren.Maar er zijn ook mensen die tijdelijk heel andere taken krijgen. “Denk alleen maar aan de ontvangst, het tijdelijke sanitair, de parkeerplaatsen en de catering voor onze 250 tot 300 ‘gasten”, zegt Natale David. ‘Ik doel dan op de medewerkers van externe bedrijven uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje die tijdelijk op ons fabrieksterrein aan de slag zijn. Daarnaast schakelen we voor deze operatie ook zoveel mogelijk bedrijven uit Eerbeek en omstreken in. Van installatie- en elektrotechnische bedrijven tot aan de slager. Ook de hotels in de omgeving profiteren mee. Alle externe mensen zullen daar overnachten. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het geregeld. Als inwoner van Eerbeek vind ik het natuurlijk geweldig om aan zo’n project te mogen meewerken en zowel lokale als regionale leveranciers te laten meeprofiteren. Het allermooiste is dat we met ons bedrijf weer een stap voorwaarts gaan zetten. Onze inspanningen zijn gericht om dit project met een absoluut minimum voor de omwonenden te laten verlopen”, aldus de manager project department.

Vernieuwing en verduurzaming

‘”De komende jaren gaat er volop geïnvesteerd worden in de modernisering en verduurzaming van onze vouwkartonfabriek in Eerbeek”, laat managing director Otto van Beers weten. “Met de nu aangekondigde vernieuwingen en verbeteringen is een miljoeneninvestering gemoeid. Het is de eerste stap in een reeks van grote investeringen die nog zal volgen. Dat is niet alleen goed voor onze business, maar ook voor Eerbeek, de regio en de provincie. De papierindustrie is al eeuwen hier en ook niet meer weg te denken. We zorgen voor werkgelegenheid. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor bedrijven en toeleveranciers uit de regio. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op weg naar een solide, moderne en duurzame toekomst. Uiteraard in volledige balans met de belangen van onze directe omgeving”, aldus Otto van Beers.