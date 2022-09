Expositie Women with Dogs in de Raadskelder Doesburg

DOESBURG – Vanaf 11 september is er een nieuwe expositie te bezoeken in de Raadskelder in Doesburg. Tijdens deze tentoonstelling exposeren de kunstenaars Cornel Pepers uit Warnsveld en Annelies Deutekom uit Alkmaar. Dit doet zij niet altijd, maar veelvuldig samen. De tentoonstelling genaamd Women with Dogs is op 11 september vanaf 14.30 uur te bezoeken, de toegang is gratis.

Annelies Deutekom houdt zich sinds 2010 professioneel bezig met beeldende kunst. Uit haar keramische werk spreekt een grote fascinatie voor het materiaal. Door het experimenteren met diverse soorten klei en het bewerken met kleur en structuur ontstaan er prachtige kunstwerken. Stoken op verschillende temperaturen geeft de beelden een verrassende huid met een interessante textuur. De keramische figuren zijn archetypes van mensen en honden. Het werk van Annelies Deutekom wordt regelmatig geëxposeerd.

Cornel Pepers legde al jong spelenderwijs de de basis voor de rode draad in haar leven: kunst, filosofie en interieur. Zij werkt zonder vooropgezet plan. Inspiratie komt vooral tijdens het werken. Het geeft haar nieuwe energie. Haar kleurgebruik is ingetogen. Veelal schildert zij, niet-realistische, vrouwenfiguren. Cornel Pepers houdt van verstilde imperfectie. De woorden van dichter Antoine de Saint-Exupery:’alleen met je hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’, inspireren haar. Ook vindt zij het heerlijk bloemachtige schilderijen te maken. Haar schilderijen bestaan soms uit 40 of 60 heel dunne laagje verf. Het werk van Cornel Pepers hangt in verschillende steden, zij exposeert dan ook veelvuldig.

De expositie is tot en met 16 oktober op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken, met uitzondering van zondag 11 september, dan is te expositie vanaf 14.30 uur te zien. De Raadskelder is gevestigd aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 in Doesburg.