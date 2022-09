Een Stief Kwartiertje: Omdenken

Het heeft een paar weken geduurd, maar daar is ie dan: de tegenreactie. Eigenlijk is tegenreactie hier niet het goede woord, want in feite is het omgekeerde waar: het is geen reactie tégen, maar een reactie vóór. De omgekeerde vlag wordt weer omgekeerd en hangt weer zoals hij behoort te hangen en ik laat hem op deze plek wapperen als symbool van het teruggekeerde gezonde boerenverstand.

Aan de rand van Brummen werd in de afgelopen week de vlag gehesen voor natuurinclusieve landbouw. Dat is een manier van boeren waar ook de natuur baat bij heeft, waarbij geboerd wordt binnen de grenzen van de natuur en waardoor naast de opbrengst ook de biodiversiteit, dus de rijkdom aan planten en dieren toeneemt. Het moet de balans herstellen tussen bodem, water, natuur en landbouw. Veel boeren uit de Veluwezoom zijn komen kijken naar het hijsen van de nieuwe vlag en zij zagen in het opgaan van de vlag ook een nieuw verdienmodel voor hun ogen verrijzen en daarmee een toekomst voor henzelf en hun kinderen. Nu zijn boeren van nature nogal kritisch en zullen niet direct heel enthousiast reageren, maar alleen al de komst van veel boeren belooft veel. Boeren hebben iets met groeien, maar een behoorlijk aantal van hen is daarin de afgelopen decennia doorgeschoten evenals hun gewassen en dieren, omdat ze te veel krachtvoer kregen toegediend, verleid door de gewasveredelingsbedrijven en min of meer op last van de Rabobank. De stallen moesten groter en met allerlei innovatieve apparatuur moest de nevenschade beperkt worden. Dat moest wel verkeerd aflopen. Gelukkig zijn er nu nieuwe perspectieven, zelfs zodanig dat natuurinclusieve landbouw nu al heel hoopvol het nieuwe goud wordt genoemd.

Op een demonstratieveld in het achterland van Brummen worden 22 nieuwe gewassen geteeld en de aanwezige boeren wierpen dan ook beloftevolle blikken op o.a. verzelhennep, witte lupine en sorghum; het zijn vruchten voor menslievende en diervriendelijke voeding. Het zijn toekomstgerichte gewassen, die zowel voedsel voor mens en dier kunnen leveren als materiaal voor de bouw; kortom, op meerdere fronten zal het bijdragen aan een gezondere manier van landbouw bedrijven en zal dus gezonder zijn voor mens, dier en klimaat. Er komen ook gewassen die beter tegen droogte kunnen.

Veel boeren beseffen inmiddels dat het anders moet en dat er een landbouwtransitie aankomt, aangejaagd door een stikstof- en klimaatcrisis. Er zullen in de toekomst minder boeren zijn, ook aan de Veluwezoom en veel landbouwgrond zal een andere bestemming krijgen. We moeten immers meer doen aan natuurherstel en de crisis met de asielzoekers toont de woningnood onmiskenbaar aan. Alle partijen moeten meedoen, zowel supermarktketens als gewasveredelingsbedrijven, maar ook de banken zullen naar de onderhandelingstafel gesommeerd moeten worden. En wij, consumenten, zullen een betere prijs voor een beter product moeten betalen.

De boeren, die een paar weken geleden massaal de Nederlandse vlag omgekeerd hebben opgehangen, deden dat omdat ze willen doorwerken en doorgroeien en onderwijl verwachten ze dat alle technische innovaties wel voor reductie van stikstofuitstoot zullen zorgen. Maar innovaties mogen dan slim bedachte hulpmiddelen zijn, ze zijn nooit dé oplossing, die ligt in het omdenken. Omdenken begint met de feiten accepteren en het gedegen onderzoeken van verwachtingen. Voor de stikstofproblematiek betekent het dat eerst de omgekeerde vlag weer omgekeerd moet worden.

Desiderius Antidotum