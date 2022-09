Een Stief Kwartiertje: Henk en de Spankerense vlaggen

Het komt maar heel zelden voor dat Spankeren de landelijke pers haalt. De afgelopen week gebeurde het. Henk de Jong, notabene een Ellecommer, toog onlangs naar Spankeren met ladder en vrouw om het misbruik van de omgekeerde Nederlandse vlag, het symbool van verbinding, weer recht te zetten door een aantal vlaggen weer te laten hangen zoals dat volgens Henk behoort. Henk is overigens niet tegen de boeren, maar wel tegen vlaggen die ondersteboven hangen. Deze krant heeft Henk al gespot, maar onlangs ook een landelijke. Henk is van lokale naar nationale bekendheid gegaan. De omgekeerde vlaggen waren dat al. Inmiddels heeft Henk de vlaggen opgeruimd. De omgekeerde vlaggen zijn blijven hangen; halfstok, een veeg teken.

De actie van Henk had ook symbolische waarde. Henk had de vlaggen aan de N348 aan één zijde weer gehangen zoals het in zijn ogen hoorde, maar aan de andere kant van de weg zijn ze allemaal omgekeerd blijven hangen en dat gaf duidelijk de gespletenheid van niet alleen de Spankerense, maar de gehele Nederlandse bevolking weer. Het gevecht rondom die gespletenheid speelt zich in belangrijke mate af in onze regio, maar ook over de hele Veluwe. Immers, de uitstoot van stikstof met al haar negatieve gevolgen is heel zichtbaar op de Veluwe, Neerlands grootste natuurgebied. Het moet daar drastisch terug. Edoch, verleden week zijn de resultaten van een nieuw onderzoek van tientallen wereldwijde wetenschappers naar buiten gebracht met als algehele conclusie dat onze beschermde Veluwe nog minder stikstof kan verdragen dan tot nu toe werd aangenomen en dus moet de norm opnieuw worden bijgesteld. Henk moet zijn ladder voorlopig nog maar niet opbergen en natuurlijk ook zijn vrouw in ere houden, want zij moet de ladder en daarmee Henk overeind houden.

Dé norm is de kritische depositiewaarde (kdw) en juist dat is het belangrijkste gespreksonderwerp geweest tussen kabinet en boeren en die hebben onlangs besloten tot heroverweging van de kwd. Heroverweging is Haags voor gesjoemel met principes of gedane beloften onderuithalen oftewel je collega’s schofferen; in dit geval is het zoeken naar alternatieven voor de kwd.

Het is maar wat je uit onderzoek wilt halen. Om maar op de Veluwe te blijven als het over beschermde natuur gaat: de gemeente Brummen heeft onlangs aan haar inwoners gevraagd of er niet meer uit het toerisme en de recreatie te halen valt. De gemeente is blij nu ze de gehoopte uitkomsten heeft verkregen en dat was voorspelbaar als je de juiste vragen stelt, die naar de gewenste antwoorden leiden. Brummen is immers armlastig en wil graag de gemeentekas spekken met toeristenbelasting. Meer toeristen spekken bovendien de lokale economie, die op haar beurt weer de gemeentekas spekt. Natuurlijk mag het allemaal niet ten koste gaan van de flora en fauna en de biodiversiteit en verdere aantasting van het landschap en dus verkoopt de gemeente de uitkomsten aan de inwoners onder het bezielende motto dat alle uitbreiding duurzaam, CO2-neutraal, circulair, milieu- en natuurvriendelijk en dus ecologisch verantwoord zal zijn. In Brummen is ecologie echter synoniem aan economie en bij nieuwe economische activiteiten, zeker in de toeristische dus natuurgebieden is er een speler bijgekomen en nog wel de belangrijkste: de kwd.

Er vinden in ons landje veel onderzoeken plaats, waarvan de resultaten op voorhand al omstreden worden verklaard, afhankelijk of je ergens voor of tegen bent en dat zorgt voor hernieuwde discussie. Het is niet anders in dit landje, oftewel zo hangt bij ons de vlag erbij.

Desiderius Antidotum