Een Stief Kwartiertje: Duurzaam duurt het langst

Het afgelopen weekeinde stond in het teken van de Open Monumentendagen, die dit jaar als thema duurzaamheid hebben meegekregen. Naast alle actie van lokale organisatoren bleek in de media dat er dit weekeinde ook veel belangstelling is uitgegaan naar een monument in Engeland, dat ondanks haar duurzame karakter uiteindelijk toch is omgevallen, maar dit terzijde.

Het thema duurzaamheid heeft ook nog een slogan meegekregen: duurzaam duurt het langst. Dat is weliswaar een open deur en dus zijn veel deuren van veelal oude panden opengegaan. Men wil daarbij de aandacht vestigen op ons monumentale erfgoed dat ook verduurzaamd moet worden, dus geconserveerd en behoed voor verval en nieuwe technologische vindingen zullen daarbij nodig zijn. Vandaar dat het mogelijk is om zonnepanelen aan te treffen op daken van oude gebouwen waar u ze niet verwacht.

Je zou veronderstellen dat monumenten al duurzaam zijn, anders zouden ze dit predicaat niet hebben gekregen, ze bestaan immers bij de gratie van hun duurzaamheid. Ze staan symbool voor overleving en overlevering, ze moeten overeind blijven staan om van generatie tot generatie doorgegeven te worden. Het is immers van essentieel belang om iets van de geschiedenis te weten als je wilt werken aan de toekomst. Dat is ook een van de functies van de open monumentendagen, waarbij het belangrijk is dat (groot)ouders hun (klein)kinderen meenemen op hun tocht langs de veelal oude panden. In Doesburg is het elke dag open monumentendag en het oude stadje leeft er goeddeels van. Duurzaamheid speelt daar dan ook een grote rol, want al die fraaie historisch panden moeten wel geconserveerd worden voor de toekomst, wil men de toeristenstroom en daarmee de stadskas enigszins gevuld houden. Doesburgers weten dat en in een van hun belangrijkste historische panden, De Waag, wegen ze sinds jaar en dag de lusten en de lasten van hun culturele erfgoed.

Duurzaam is een modern en zeer populair begrip. Er is immers geen instelling, bedrijf of overheidsinstantie meer die niet het begrip duurzaam in haar visie en doelstelling heeft meegenomen. Oftewel niemand durft meer te beweren niet duurzaam te zijn, al weten we maar al te goed dat de praktijk toch vaak nog iets anders laat zien. Duurzaam is zo’n belangrijk begrip geworden, omdat het voortbestaan van niet alleen heel veel panden, maar ook van andere zeer belangrijke maatschappelijke waarden momenteel op het spel staan. Het rumoer over de stikstofcrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de aankleding en gebruik van ons landschap is. Heel veel elementen in ons landschap kunnen en wellicht moeten gezien worden als monumenten en dienen derhalve beschermd te worden. Voor ons zijn de Veluwe en de Veluwezoom met de IJssel als historische afbakening van monumentaal belang.

De aarde waarop wij leven is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dan mogen we wel spreken van een monument. Sinds de mens, naar eigen zeggen, als meest ontwikkelde diersoort de aarde bevolkt, is er veel gebeurd, maar in de laatste eeuw is, naast heel veel goede ontwikkelingen, haar voortbestaan in een voor alle organismen gewenste vorm onder druk komen te staan. Er klinken inmiddels noodkreten als ‘redden wat er te redden valt’. We zullen dus een duurzame vorm moeten vinden om het geheel en daarmee onszelf in stand te houden. Als de mensheid haar eigen bestaan ruïneert zal de aarde natuurlijk blijven bestaan, daarover bestaat geen twijfel, maar dan hebben we geen open monumentendagen meer. Dus die slogan is zo gek nog niet: duurzaam duurt het langst.

Desiderius Antidotum