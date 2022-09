Een Stief Kwartiertje: 450 jaar

Nog maar 13 maanden te gaan en dan bestaat de gemeente Rheden 450 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden, al is het maar vanwege de onzekerheid of Rheden ooit de 500 jaar zal halen. Tot nu toe heeft het alle plannen voor gemeentelijke herindelingen overleefd, vooral dankzij het feit dat alle buurgemeenten even armlastig waren als Rheden en genoeg hadden aan hun eigen sores. Behalve Rozendaal natuurlijk, elke buurgemeente wil het kasteeldorp wel inlijven, want daar valt zoveel onroerendzaakbelasting te halen dat daarvan elk jaar spontaan een feestje gebouwd zou kunnen worden. De Rozendalers beseffen dat zelf heel goed en hebben met succes alle aanslagen op hun grondgebied en daarmee op hun dorpskas afgeweerd. Ze kopen wat diensten in bij de buren en houden zo de status quo en daarmee hun zelfstandigheid al jaren in stand.

Terug naar Rheden. Eerdaags worden in alle dorpen de inwoners uitgenodigd mee te denken hoe het feest gestalte moet krijgen. Dat moet gebeuren in brainstormsessies en dat is goed Nederlands voor het spuien van allerlei fantasierijke ideeën. Dat kan uit de hand lopen, vandaar dat de gemeente wil zorgen dat hun ongebreidelde fantasie binnen de gemeentelijke perken blijft en ze heeft derhalve de feestthema’s op voorhand vastgesteld. De feestelijke activiteiten moeten plaatsvinden in het kader van sport en spel, de fiets, cultuur en verbinding, verleden-heden-toekomst en communicatie. En dat moet allemaal in een ludieke en creatieve opmaak.

Dat zou kunnen leiden tot een uitgestippelde fietstocht in een uitdossing van vroeger, nu of straks van Laag-Soeren naar Velp of andersom en langs gemeentelijke monumenten waar quizvragen juist beantwoord moeten worden om de verbondenheid te bekrachtigen. De feestelijke tocht moet in deze krant gepubliceerd worden. Zoals u ziet bevat deze tocht alle elementen, zo simpel kan het zijn. De winnaar zal tot ereburger benoemd worden en als extra prijs en op basis van die titel het nieuwe gemeentehuis mogen openen.

Het gaat er allemaal om dat Rheden de 500 jaar gaat halen. Men rekent er op in De Steeg, want er wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd en wel op een duurzame manier, waarmee de verwachting is gewekt dat duurzaam betekent dat het gebouw 50 jaar zal overleven. Het oude gemeentehuis heeft de 40 jaar gehaald en is toen onder de druk van allerlei fraaie vergezichten en lobby’s bezweken, want die hadden een grotere uitwerking op het gebouw dan het aanwezige asbest.

Het bijzondere aan een dergelijk nieuw project is altijd het rekenwerk dat eraan voorafgaat. Dat wordt vooral bepaald door de wil om een besluit door de raad te krijgen en dus blijven de cijfers altijd binnen de vastgestelde gewenste ramingen, zodat de inwoners op voorhand niet het idee krijgen dat de onroerendezaakbelasting fors zal stijgen om de fraaie nieuwe werkplekken van de ambtenaren te betalen. Inmiddels is de angst reëel dat dit laatste toch werkelijkheid gaat worden, want de geraamde bouwkosten zijn nu al met bijna 50 procent (….) gestegen en er is tot nu toe alleen nog maar gesloopt, laat staan als er straks echt gebouwd gaat worden.

Rheden heeft uiteraard een budget vastgesteld voor de feestelijkheden volgend jaar. Het is te hopen dat er geen aanslag op wordt gepleegd door de stijging van de bouwkosten en dat daardoor mijn idee van de feestelijke fietstocht uitgeroepen zal worden tot het hoogtepunt van de festiviteiten. Ik gun de Rhedenaren iets meer dan dat, maar vóór alles een bestuur waarop ze kunnen rekenen en …. vooral een bestuur dat zelf ook goed kan rekenen.

Desiderius Antidotum