Droge, vieze vijvers in Lonapark zorgen voor ergernis

LOENEN – Er is veel ergernis over de droge vijvers tussen de Hoofdweg en de Mei-Allee in Loenen. Doordat het erg weinig heeft geregend werken de waterwellen in de bodem niet en mede door het warme weer zijn de vijvers vrijwel drooggevallen. Een mooi moment om iets aan de vijvers te doen, dacht het bestuur van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp. Het is nu een modderbrei geworden met afgevallen bladeren en takken. De Dorpsraad kreeg hier veel vragen over en heeft daarom contact opgenomen met de gemeente Apeldoorn en overlegd of er onderhoud gepleegd kan worden aan de vijvers.

Destijds zijn de vijvers geschonken aan het dorp Loenen door de Loenense papierfabrikanten. Bij de verkoop van de bezittingen van het kasteel Ter Horst zijn de twee hoogste vijvers aangekocht, samen met het Lonapark. De laagste vijver hoort nog bij het landgoed van Ter Horst en doet al vele jaren dienst als bomenvijver van Houthandel Russelman.

De gemeente Apeldoorn heeft destijds het onderhoud overgenomen en zou dit samen met het Waterschap uitvoeren, net als van de beken rondom het Lonapark. Helaas is er vele jaren niets gebeurd. Het is erg droog geweest, met als gevolg vrijwel droge vijvers met veel blad van de vele bomen rondom de vijvers. Al jaren is er geen vis meer te zien en is er veel stank.

Het uitdiepen van de vijvers is een risicovolle onderneming. Men kan het niet zomaar met een machine gaan uitdiepen. Het gevaar bestaat dat er schade ontstaat aan de leemlaag, met als gevolg lekkage en water dat in de grond zakt. De Dorpsraad prijst zich gelukkig dat er nog genoeg kennis in Loenen is om de gemeente met raad te helpen om het zo met elkaar in goede banen te leiden.

De gemeente heeft bij het bestuur aangegeven dit eerst te onderzoeken en via een budget toestemming voor uitvoering aan te vragen. Dit zal waarschijnlijk pas in 2023 plaatsvinden.Gezien de problemen met water in Nederland hoopt de Dorpsraad op een spoedig herstel van de vijvers.

Foto: Martien Kobussen