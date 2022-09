Drempt viert weer feest met kermisoptocht

DREMPT – Een grote optocht van maar liefst zeventien wagens en een vijftal loop- en fietsgroepen trok zondag 18 september door Drempt, de één nog mooier dan de ander. Actuele thema’s werden afgewisseld met tijdloze onderwerpen.

Onder de deelnemers was de jongere generatie bijzonder goed vertegenwoordigd. Het enthousiasme bleef de hoofdmoot, ondanks het slechte. Waar het in voor-Drempt nog miezerde, barstte anderhalf uur later in achter-Drempt een flinke bui los. Maar dat mocht de pret niet drukken in de voorbijtrekkende bonte karavaan. Het publiek had zich goed voorbereid en zij konden vanonder hun paraplu alles aanschouwen. Het papier-maché op de wagens bleef gelukkig overeind, inclusief op de winnende wagen met een prachtige staande Cleopatra.

Op zaterdagavond werd de Dremptse kermis afgetrapt met het jeugdvogelschieten. En daar vond iets heel bijzonders plaats: Melvin Looman, de jeugdprins van vorig jaar, schoot dit jaar de vogel eraf en kroonde zichzelf hiermee tot jeugdkoning. Hij koos zijn nichtje Selina Driesen tot jeugdkoningin. Ze mochten zondag plaatsnemen in een koninklijke auto vooraan in de stoet.

Meer foto’s zijn te vinden op dremptsekermis.nl.

Uitslag:

Grote wagens

1 Import 2.0 Cleopatra

2 De Panchies WK voetbal in Quatar

3 GINderella’s GINderella’s

4 De Keet de Weert Huizenmarkt

5 Hummelose Flowerpower Flowerpower/hippies/jaren 60

6 De klimtoren Brandweer

7 Pino De Motorcross

8 De ploppers Aftrap Oktoberfest

9 De Dremptse meisjes Lolly’s

10 BAPEJO Steun de boeren

11 Oranje comité Drempt Zeepkistenrace Koningsdag

12 BBB Stikstof

13 Last minute First Dates

14 Boozecruisers De roze flamingo

15 De Jeugd van Tegenwoordig Onbekend

16 Bielemannen/vrouwen Biellemans

17 CV de Blauwe Snep Prinsenwagen

Loopgroepen/fietsgroepen

1 Genot Drempse Jonkvrouwen

2 Bloemen De natte bloemetjes

3 De boefjes Wij pikken een terrasje

4 Caleb van Zijl Pokemon

5 DMW Drempt weer op zijn kop