Dorpsraad Loenen Zonnedorp smeekt Apeldoorn om meer woningen

LOENEN – De Dorpsraad Loenen Zonnedorp maakt zich ernstig zorgen over het achterwege blijven van nieuwe woningen in het dorp. Er zijn dringend senioren- en starterswoningen nodig. Lange tijd is er niet gebouwd.

De Dorpsraad ziet jongeren vertrekken naar de omliggende gemeenten. “Dit betekent ‘de dood in de pot’ voor het verenigingsleven. Geen garantie op toekomstige bezetting op de scholen, problemen voor de ondernemers (geen lokaal personeel). Ook minder vrijwilligers en het afkalven van de sociale onderlinge binding in ons dorp”, vindt de Dorpsraad.

Veel verenigingen worden bestuurd door ouderen. Als deze ook nog wegvallen door weinig of geen woonruimte, dan is er een groot probleem. Beloftes worden veel gedaan, maar volgens de Dorpsraad kennen we allemaal het gezegde ‘veel beloven, weinig geven doet de gek in vreugde leven’.

De Dorpsraad ziet dat de provincie Gelderland terecht veel geld uitgeeft aan de papierindustrie, echter signalen dat er voor vooral jongeren gebouwd gaat worden om de toekomst voor deze industrie te bestendigen, krijgt men niet.

Al vele jaren heeft de Loenense belangenvereniging een plan klaarliggen (en doorgestuurd naar de gemeente) waarin 140 woningen zijn opgenomen: een mix van huur en koop, starterswoningen, sociale en levensloopbestendige woningen. Ook de ’dorpenmanager’ loopt het vuur uit haar sloffen om voor Loenen een goed bouwplan te realiseren. Het bestuur krijgt ook veel jongeren en ouders van jongeren aan de lijn met vragen over wonen in Loenen.

De Dorpsraad concludeert: “De inwoners van Loenen zijn niet blij met de gang van zaken. Men wil dat de volgende generatie in Loenen opgroeit met hun ouders, opa’s en oma’s en vrienden. Er is een geweldige sociale onderlinge binding in Loenen en die willen we behouden.”

De Dorpsraad zegt duidelijk: “Dus gemeente Apeldoorn, kom met ons praten over wonen. Er wordt al hard gewerkt aan 24-uurs zorg in Loenen (eigen initiatief) en na zoveel eigen voorbereiding, denken we onze plannen met een beetje medewerking van de gemeente Apeldoorn snel gerealiseerd kunnen worden!”