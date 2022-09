Doesburg Vertelt zoekt schatgravers en spoorzoekers

DOESBURG – Als over een tijdje de schatkamers in de kelders van Het Arsenaal gevuld raken met voorwerpen, foto’s, films en verhalen zal vooral één ding duidelijk zijn: de Doesburgse Canon is een project van, voor en door Doesburgers. Als serieuze voorzet op die canon, die de geschiedenis van Doesburg gaat vertellen en verbeelden, gaat Doesburg Vertelt in oktober, de Maand van de Geschiedenis, op herhaling.

Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober gaat Doesburg Vertelt historische voorwerpen van Doesburgers fotograferen en de verhalen die daarbij horen opschrijven. In het voorjaar van 2023 zijn die voorwerpen en verhalen te zien en te lezen in de pop-up tentoonstelling ‘Doesburg in 36 voorwerpen’.

HetHuisDoesburg, het team achter Doesburg Vertelt, roept Doesburgers en oud-bewoners van de stad daarom op om op onderzoek uit te gaan in de kelder, op zolder, in oude kasten en in stoffige fotoboeken. Als er bij de zoektocht een voorwerpen gevonden worden waar een mooi verhaal bij hoort, wil Doesburg Vertelt dat graag weten, zodat het aan de canon toegevoegd kan worden. Ook voorwerpen zonder verhaal kunnen opgegeven worden voor de canon.

In de Maand van de Geschiedenis kunnen mensen met hun voorwerp op bezoek komen in de kelders van Het Arsenaal. Daar zitten de verhalenvangers en fotografen klaar om de verhalen van voorwerpen op te tekenen, vragen te beantwoorden en foto’s te maken.

HetHuisDoesburg heeft dit al eerder gedaan, tijdens DoMus, Doesburg Museumstad, in de hal van het Stadhuis. Ook toen waren er historici, specialisten die meer konden vertellen over de ‘gevonden voorwerpen.’ Ook toen waren er fotografen die alles vastlegden. Komende oktober kunnen Doesburg en zijn inwoners opnieuw een onmisbare bijdrage leveren aan het vastleggen van de geschiedenis van hun stad. HetHuisDoesburg vraagt daarom iedereen om mee te doen, als schatgraver en als spoorzoeker. Wie weet wordt teruggevonden historische schat straks onderdeel van Doesburg in 36 voorwerpen.

36@doesburgvertelt.nl