Doesburg Vertelt vindt verloren gewaand journaalfragment

DOESBURG – Op woensdag 31 augustus 2022 om 12.05 uur was het exact vijftig jaar geleden dat prinses Beatrix de Grote Kerk van Doesburg heropende. Van deze feestelijke gebeurtenis circuleren in de Hanzestad nog veel foto’s, maar bewegende beelden ontbraken. Tot nu.

Omdat de researchers van HetHuisDoesburg meenden te weten dat die beelden er wel zouden moeten zijn, werd een zoektocht gestart, die maandenlang bleek te gaan duren. Daarbij waren ook toenmalig burgemeester mr. H.V. van Walsum, oud-burgemeester Hermen Overweg en diens dochter Suzanne betrokken, die werkt bij Beeld en Geluid in Hilversum. Verscholen in de archieven en niet gedigitaliseerd kwam kortgeleden in Hilversum een filmfragment boven water uit het Acht uur journaal van die 31e augustus in 1972. De beelden tonen onder andere het moment waarop Prinses Beatrix de openingshandelingen verricht. Heel Nederland was er die dag getuige van: Doesburg had haar hart weer terug.

De generatie die de oorlog heeft meegemaakt, herinnert zich nog als de dag van gisteren het moment op de laatste oorlogsdag, 15 april 1945, dat de toren van de Grote Kerk werd opgeblazen. Daarbij werd ook een groot deel van de kerk zelf verwoest. Foto’s uit die tijd laten zien hoe troosteloos het gebied rond de Doesburgse Markt er jarenlang uitzag. Pas vijftien jaar na de oorlog kon met de wederopbouw worden begonnen.

De korte journaalreportage over de afsluiting van die periode van wederopbouw, de heropening van de Grote Kerk, is te bekijken, in kleur(!), op de website van het Doesburgse verhalenplatform Doesburg Vertelt. De augustus-editie van Doesburg Vertelt doet daarnaast uitgebreid verslag van de gebeurtenissen van die dag. Daarbij is aandacht voor speeches van de toenmalig burgemeester en kerkvoogd, en veel informatie over wat aan de herbouw vooraf ging.

www.doesburgvertelt.nl.