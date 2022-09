De Goede Reede Velp viert 50-jarig bestaan

VELP – Tevreden bewoners, daar draait alles om in het wooncomplex voor senioren ‘De Goede Reede’ in Velp. Dit jaar bestaan de woningen 50 jaar en dat werd op woensdag 21 september gevierd.

In 1972 werd een Stichting opgericht met als doel ‘het exploiteren van woningen waarin bij voorkeur bejaarden tegen een redelijke vergoeding woongelegenheid, verzorging en eventueel verpleging wordt gegeven. De Stichting beoogt niet het behalen van winst’. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het verzorgingstehuis De Biesdel, waarvan het bestuur de eerste jaren ook het beheer over het nieuwe complex voerde. Als locatie was het naast de Biesdel gelegen landhuis De Goede Reede aan de Beukenweg 12 aangekocht van oud-kolonel Dorhout Mees. Dit werd afgebroken, maar de naam bleef behouden in het nieuwe complex van in eerste instantie 20 appartementen en 4 vertrekken waar het personeel van De Biesdel kon verblijven. Eind 1973 kwamen de eerste bewoners.

Eigen bestuur

In de loop der jaren werd de band met De Biesdel minder nauw en kreeg De Goede Reede een eigen bestuur, waarin ook de bewoners een plaats hadden. Sinds een paar jaar is de leeftijdsgrens omlaag gegaan naar 60 jaar. Verzorging en verpleging wordt ook al jaren niet meer geboden, maar men kan wel zelf diensten inhuren van Innoforte, eigenaar van de Biesdel, zoals alarmering. De vier personeelsvertrekken werden verbouwd tot appartementen, waardoor er nu in totaal 24 woningen zijn, in verschillende grootte.

Sociale cohesie

Wat gebleven is, is dat de stichting nog steeds zonder winstoogmerk opereert. Dit maakt het een bijzondere woonvorm, met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, waardoor de kosten laag blijven. Huurverhogingen worden zelden toegepast, klachten zo snel mogelijk opgelost. Een appartement dat vrijkomt, wordt zo nodig opgeknapt of gerenoveerd. Ook is er een verduurzamingsrapport opgesteld en is begonnen met de uitvoering van aanbevelingen uit dit rapport.

In De Goede Reede woont iedereen zelfstandig, maar de sociale cohesie is groot. Men helpt elkaar waar nodig, er is een groepsapp waarin dingen gedeeld kunnen worden, er is een lief- en leedpot en een jaarlijks uitstapje. Met stichtingsgeld is een AED aangeschaft en een aantal bewoners heeft een training gevolgd om deze te kunnen bedienen.

Om het 50-jarig jubileum te vieren werd er op woensdag 21 september een gezellige lunch gehouden voor bewoners en bestuur in restaurant Houtplaats in Rheden. Als blijvend aandenken krijgen de bewoners een mooi cadeau, in de vorm van een nieuw terras in de tuin, met een gezellig zitje.