Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG – Op zondag 2 oktober biedt de historische binnenstad van Doesburg weer een sfeervol decor voor een route langs meer dan twintig culturele adressen, zoals musea, galerieën en kunstgerelateerde zaken. Bezoekers zijn welkom van 12.00 uur en 17.00 uur.

In Atelier De Benedentuin zijn diverse stadsgezichten te zien van onder andere van Deventer, Zutphen en Doesburg. Ook hangen er schilderijen van allerlei bouwwerken.

Bij Podium Doesburg zijn er twee klassieke concerten. De musici zijn gevorderde talenten van een conservatorium. De concerten duren 30 tot 45 minuten en starten om 13.30 en 15.00 uur.

Een bijzondere lezing vindt plaats in Galerie De Veerpoort. Arjan Ligtenbarg zal vanaf 13.30 uur een boeiend verhaal vertellen over de relatie tussen de Hanze en de Nedersaksische taal. Wie belangstelling heeft, wordt verzocht zich aan te melden via veerpoortdoesburg@gmail.com.

Nu de droge periode voorbij is en de regenton weer gevuld, wordt er in de Papiermakerij Doesburg papier geschept met regenwater in plaats van het dure kraanwater. Papierschepper Ewald Weijers geeft graag toelichting.

In de Historische Boekdrukkerij De Arend drukt men al jaren kleurrijke kunstwerken met behulp van glasplaten. Een groot aantal van deze eenmalige druksels is tentoongesteld. Daarnaast zijn er zogenaamde kunstenaarskaarten te zien, unieke schilderijtjes op papier. In Nederland is de kunstvorm niet zo bekend, maar in Duitsland wel: kunstenaarsgroep Die Brucke hield zich ermee bezig.

In het Kunstlab kan kennis genomen worden van het werken met verschillende materialen en is te zien hoe een kunstenaar komt tot een kunstwerk. Jeannette Evers demonstreert de techniek van Art Quilting, waarbij ze met behulp van de naaimachine de meest fantastische kunstvormen produceert.

Het Lalique Museum brengt een ode aan de wereldberoemde Franse juwelen-en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is momenteel de tentoonstelling ‘Stromingen en Gestalten’ te zien. Aan de hand van het werk van beroemde kunstenaars wordt de bezoeker meegenomen in het ontstaan van de kunststromingen ‘art nouveau’ en ‘art deco’.

In het verlengde daarvan is een bezoek aan Galerie Art Deco zeker de moeite waard. De eigenaren zijn de drijvende krachten achter deze nieuwe galerie in de oude Hanzestad en zijn specialisten op het gebied van art nouveau en art deco. De collectie bestaat uit meubels, verlichting, glas en keramiek, beelden en grafiek uit de periode 1900 en 1940.

Dit najaar is het een jaar geleden dat het Zilvermuseum Doesburg werd geopend door mr. Pieter van Vollenhoven. Het kleine museum toont zijn curieuze collectie van zilveren mosterdpotjes, lepeltjes, cruet-sets en aanverwante objecten uit meer dan 25 landen.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers deze zondag gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl