Business & Shopping: Uitbreiding voor team Carservice Verbeek

EERBEEK – Het team van Carservice Verbeek in Eerbeek is uitgebreid met twee nieuwe gezichten. Jeroen Vriezekolk gaat aan de slag in de werkplaats, Kelvin Klom gaat de receptie bemannen.

Jeroen Vriezekolk is een bekend gezicht in Eerbeek. Hij werkte maar liefst 32 jaar bij autobedrijf Wim Mulder, dat recent is gestopt. Zijn klanten hoeven hem dus niet te missen, maar zijn welkom om eens binnen te komen lopen bij Carservice Verbeek om te kijken of zij zich hier thuis voelen.

Kelvin Klom werkt momenteel nog bij Vitakraft, maar moest vanwege de sluiting van zijn afdeling op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij gaat straks de receptie van Carservice Verbeek bemannen en wordt het eerste aanspreekpunt binnen het bedrijf.

Eigenaar Tim Verbeek is erg blij met de uitbreiding van zijn team. “We hebben het al een poosje erg druk. Goed personeel is momenteel moeilijk te krijgen, dus ik mag mijn handen dichtknijpen met deze twee ervaren werknemers, allebei bekende Eerbekenaren.”

Carservice Verbeek is een allround-garage, waar klanten terechtkunnen voor al het onderhoud en reparaties aan personenauto’s, lichte bedrijfswagens en campers. Het bedrijf bestaat inmiddels al weer bijna 15 jaar en in die tijd hebben Tim Verbeek en zijn team al veel mensen veilig op weg geholpen. “Je kunt bij ons voor echt alles terecht. Van een APK tot onderhoud aan alles wat je in de camper kunt vinden. Dus ook de lekkende kraan of een kapotte koelkast”, vertelt Tim. “De techniek van dat soort reparaties vergt van ons een brede kennis, de techniek is net weer even anders, maar dat maakt het werk voor ons juist mooi en uitdagend.”

Carservice Verbeek is te vinden aan de Coldenhovenseweg 39 in Eerbeek. Naast Tim, Jeroen en Kelvin bestaat het team uit René Verbeek, Emiel Bijker en Sizar Bashmaf. Ze staan klaar om klanten te ontvangen. “”We zijn een laagdrempelig bedrijf, iedereen is welkom”, besluit Tim.

Foto: Joke Groot Roessink