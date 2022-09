Business & Shopping: Beter bewegen door nieuwe aanpak in Doesburg

DOESBURG – Podotherapeut Niko Hartz is onder de naam VoetFlex Podotherapie actief in Doesburg. In zijn praktijk combineert hij manueeltherapie met correctiezolen. “De afgelopen 5 jaar heb ik een unieke en beproefde methode toegepast bij sporters en wandelaars met pijnklachten in voet, knie, heup of onderrug. De meeste van de door mij behandelde patiënten zijn binnen 6 weken na de eerste behandeling pijnvrij of de pijn is aanzienlijk afgenomen.”

Niko Hartz gebruikt een vrij unieke methode binnen podotherapieland: “Tijdens het onderzoek kijk ik naar het hele lichaam en zoek naar de achterliggende oorzaken. Dit zijn vaak blokkades in de gewrichten van voet en enkel. Ik pas manuele therapie toe om deze blokkades op te lossen. Patiënten kunnen hierdoor weer stabiel en goed hun voeten afwikkelen. Dit e­ffect wordt versterkt door podotherapeutische zolen. Door deze aanpak verdwijnen pijnklachten snel en structureel.” Ook in het geval van fasciitis plantaris of hielspoor helpt deze aanpak goed. Hielspoor komt vaak voor bij wandelaars en sporters. Aanvullend geeft de podotherapeut oefeningen mee. Hierdoor verdwijnt de klacht vaak al binnen 5 tot 6 weken.

Bij mensen met een functioneel geblokkeerd grote teengewricht komt pijn in onderrug vaak voor. Een stijf grote teengewricht tijdens het lopen, ook wel functionele hallux limitus genoemd, komt door een gewrichtsblokkade in enkel en of voet. Deze laatste blokkade wordt gecompenseerd door het naar voren buigen van de rug tijdens de afzet van de grote teen van de grond, met als gevolg instabiliteit van de rug tussen wervels L4 en L5 en compressiedruk op de tussenwervelschijf aldaar. Bovendien komt door de verstijving van de grote teen tijdens het lopen het been niet goed van de grond, zodat de psoas-spier te hard moet trekken om het been van de grond te krijgen. Deze hecht aan op de ruggengraat bij L1-4. Dit veroorzaakt verdraaiingen in de rug met als gevolg het scheuren van de tussenwervelschijf op L4-L5-niveau. Dit geeft hernia-achtige onderrugklachten.

VoetFlex Podotherapie is gevestigd aan De Linie 3b in Doesburg en geopend op dinsdagmiddag. Een afspraak maken kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur via www.voetflex.nl of tel. 0313-712090. Voetflex heeft nu ook in Apeldoorn op de woensdagmiddag haar praktijk geopend in Gezondheidscentrum de Groene Hoven, Marconiestraat 45. Een afspraak maken kan via de site of tel. 055-4560105.