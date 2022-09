Business & Shopping: Ichthus Uitvaartzorg: “Ieder mens en iedere begrafenis is uniek en verdient zijn eigen zorg”

REGIO – Sinds mei van dit jaar zijn Marinus en Marieke Bolier de nieuwe eigenaren van Ichthus Uitvaartzorg in Apeldoorn. Vanuit christelijke normen en waarden verzorgen zij voor iedereen een waardig en persoonlijk afscheid. Zij zetten hiermee het bedrijf en levenswerk van oud-eigenaar Sjaak Janssen voort.

Marieke was al werkzaam voor oud-eigenaar Sjaak, toen hij een jaar geleden ernstig ziek werd. “Op zijn ziekbed vroeg hij of het overnemen van het bedrijf niet iets voor ons was”, vertelt Marieke. Een lastige keuze voor het echtpaar. “We hebben een jong gezin en er komt natuurlijk veel bij kijken om een uitvaartbedrijf over te nemen. Maar onze passie voor de uitvaart gaf de doorslag. Het is prachtig werk om te doen, hier ligt gewoon ons hart.”

Marinus, die ook al veel ervaring heeft in de uitvaartbranche, kan dit beamen. “Een afscheid is natuurlijk al verdrietig genoeg, maar door alle regelzaken uit handen te nemen kunnen nabestaanden zich zo veel mogelijk focussen op het afscheid nemen. Ik vind het bijzonder om mensen hierin te begeleiden.”

Een goede voorbereiding op een uitvaart is het invullen van een wilsbeschikking. Ichthus Uitvaartzorg biedt een gratis verkrijgbare wilsbeschikking waarin alle wensen voor de uitvaart bij leven al kunnen worden aangegeven. Op deze manier bestaat er geen twijfel over de wensen van de overledene. Ook praktische zaken, zoals waar bepaalde belangrijke documenten liggen, kunnen in de wilsbeschikking worden opgeschreven, dit geeft rust tijdens de hectische dagen voor een begrafenis.

Terwijl Marinus voornamelijk verantwoordelijk is voor de regelzaken, houdt Marieke zich bezig met de verzorging van de overledene. “Een heel dankbare taak om, eventueel samen met nabestaanden van de overledene, om te mogen doen. Het is toch het laatste dat voor iemand gedaan kan worden.”

Christelijke normen en waarden staan centraal bij Ichthus Uitvaartzorg, maar het bedrijf regelt begrafenissen voor iedereen. “Mensen hoeven niet kerkelijk te zijn. Wij verzorgen een waardevolle uitvaart voor iedereen ongeacht de levensovertuiging. Vanuit onze christelijke waarden verzorgen wij echter alleen begrafenissen, dus geen crematies.”

Naast het verdrietige aspect halen Marinus en Marieke veel positieve energie uit hun werk. “Als mensen achteraf tijdens het nagesprek aangeven dat het ondanks de moeilijke tijd een mooi afscheid was, dan krijg ik kippenvel”, vertelt Marinus. Geïnteresseerden mogen altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Marinus komt graag langs om kennis te maken en persoonlijk te vertellen over de mogelijkheden. Naast complete uitvaarten biedt het bedrijf ook losse diensten aan zoals rouwvervoer en overledenenverzorging. Ichthus Uitvaarzorg is 24/7 bereikbaar via tel. 06-53237320 of per mail via info@ichthusuitvaartzorg.nl

www.ichthusuitvaartzorg.nl