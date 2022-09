Angelique kookt voor alleenstaanden

DE STEEG – Je hoeft echt niet alleen te zijn in de donkere dagen. Dat is de boodschap die Angelique van Amelsfoort uit De Steeg uitdraagt. Ze is begonnen met koken voor andere alleenstaanden.

Angelique (55) had jarenlang een goedlopend restaurant, tot zinloos geweld hier drie jaar geleden een einde aan maakte. Ze liep blijvend hersenletsel op en moest stoppen met werken. “Ik was druk met revalidatie en kon niet zoveel meer. Mijn wereld werd echt heel klein en ik werd best eenzaam.”

En dat was ze zat. Hoe precies weet ze niet meer, maar Angelique stuitte op de app van Klup, een organisatie die 50-plussers de gelegenheid biedt met elkaar in contact te komen. Niet met het doel om de liefde te vinden, zoals er zoveel apps bestaan, maar om samen leuke dingen te ondernemen. “Het is zó ontzettend leuk! Je ontmoet heel veel verschillende mensen, maar je hebt allemaal één ding gemeen: je bent alleenstaand en wilt niet op de bank blijven zitten.”

Aanschuiftafel

Als voormalig chef-kok wist Angelique onmiddellijk wat zij wilde gaan doen: koken. Eens in de twee weken kookt ze voor een klein groepje bij haar thuis in De Steeg en twee avonden in de week verzorgt ze een ‘aanschuiftafel’ in een restaurant van een vriend in Arnhem. “Daar geniet ik echt van. Ik doe dat op mijn eigen tempo. Als ik mensen thuis ontvang, dek ik bijvoorbeeld de tafel al een dag van tevoren. En als ik in het restaurant kook, bereid ik alles thuis voor.”

Dit alles doet Angelique tegen kostprijs. “Zo werkt dat met alle activiteiten, je betaalt alleen de onkosten. Maar ik krijg er zeker iets voor terug in de vorm van een gezellige avond. Ik leer leuke mensen kennen. Bovendien ben ik blij dat ik weer kan koken, zo’n avond geeft mij kracht en sterkte om door te laten gaan.”

Ze hoopt dan ook dat er andere horecagelegenheden in de regio zijn die haar op sluitingsdagen de keuken laten gebruiken. “Ik kan dan koken en gasten ontvangen, zij krijgen dan de opbrengst van de drankverkoop. Win-win toch?”

Wandelen met teckels

“Iedereen kan een activiteit opzetten, waar Kluppers dan op kunnen inschrijven”, legt Angelique uit. “Er zijn mensen die gezelschap zoeken om te gaan wandelen op de Posbank of om samen uit eten te gaan. Maar er worden ook weekendjes weg georganiseerd. Ikzelf ga binnenkort met acht vrouwen op pad die allemaal een teckeltje hebben. Lekker samen wandelen met de hondjes.”

Ze roept dan ook iedereen op mee te doen aan de activiteiten of deze zelf op te zetten. “Ik merk dat het concept hier in de regio nog te weinig bekend is. En dat is zo jammer, want het levert je zoveel op. Ik ben dan wel alleen, maar ik kan naar het terras, want ik weet dat daar anderen zitten. Ook al ben je er maar een uurtje, je gaat toch weer anders naar huis. Je hoeft niet in eenzaamheid te leven.”

Angelique is zo enthousiast, dat ze andere belangstellenden graag meer over Klup vertelt. Wie meer wil weten, kan haar bellen op 06-82981512 (overdag). Ook op www.kluppen.nl is meer informatie te vinden.

Foto: Angelique van Amelsfoort kookt met veel plezier voor alleenstaanden