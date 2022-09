Activiteiten Middachten op Open Monumentendag

DE STEEG – Landgoed Middachten zal tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 en zondag 11 september extra geopend zijn. Bovendien zijn er een aantal leuke activiteiten. Op zaterdag 10 september geeft rentmeester Age Fennema een rondleiding door de eeuwenoude lanen, de Paardengracht, het Middachterbroek en de bronbossen. Op zondag 11 september houdt een professioneel fotograaf een lezing in de oude squashhal voor amateur-fotografen.

In verband met het thema duurzaamheid verzorgt rentmeester Age Fennema een wandeling over het landgoed rondom waterhuishouding en klimaatverandering. Welke uitdagingen spelen er bij het beheer van een buitenplaats? Hij wandelt door de eeuwenoude lanen, de Paardengracht, het Middachterbroek en de bronbossen en laat zien hoe er met andere ogen gekeken kan worden naar de omgeving. Rentmeester Fennema vertelt tijdens deze wandeling meer over de geschiedenis, het landschap, de natuur en het beheer dat daarvoor nodig is. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.

Om 14.00 uur start de rondleiding vanaf de Oranjerie. Deelname kost 3,75 euro per persoon en zijn te boeken via middachten.nl. Groepsgrootte maximaal 20 personen.

Oscar de Wit is professioneel fotograaf en zal een lezing over fotografie verzorgen. Hij geeft verschillende tips & trics voor een goede voorbereiding en zal toelichten hoe een fotograaf een eigen stijl kan creëren. Ook zal hij vakinhoudelijke kennis delen. Aansluitend zal Oscar een toelichting geven bij een kleine fotopresentatie in de Oranjerie. De foto’s die daar hangen zijn door hem gemaakt in verband met de zomerexpositie.

De lezing wordt in de squashhal op het landgoed gehouden en start om 11.00 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te boeken via middachten.nl

Foto: Henri Kleijer