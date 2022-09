A brand new day voor Protestantse Kerk Brummen

BRUMMEN – Na ruim een jaar voorbereiding kon het startfeest dan eindelijk gevierd worden. Al vorig jaar waren de plannen zo goed als rond om samen met de ondernemers en de Culturele Stichting ‘a brand new day’ te vieren na alle Corona ellende. Helaas kon het toen na oplopende besmettingen toch niet doorgaan. Maar het bleef borrelen bij de organisatie. In het voorjaar werd besloten om toch in een verkleinde versie een feest te organiseren.

Op zondag 11 september was het dan zover. Vanaf 9.30 uur was iedereen, ook niet kerkelijken, welkom voor een heerlijk ontbijt met koffie, jus ‘orange en heerlijke broodjes. Nadat iedereen om 10.30 uur een plek had gevonden in de kerk zat de sfeer er gelijk goed in. Met medewerking van danslerares Nadieh Lagaay en haar leerlingen en Myrthe Peters met haar Vox Tunes werd het een bruisende dienst. “We mogen hoop houden ondanks wat er in de wereld gebeurd en ook al zit het soms tegen we mogen steeds weer op nieuw beginnen”, was de boodschap die Ds. Afke Boezewinkel de mensen wilde meegeven.

Nadat Theo Meurs het kerkorgel had laten klinken als een draaiorgel, gingen de deuren open en nam het echte draaiorgel de klanken over. Het plein voor de kerk was inmiddels omgetoverd tot een gezellig plein waar van alles te doen was. Er was koffie met wat lekkers van zorgboerderij De Maartensplaets. een foodtruck met Holy crêpes, een klimtoren van 10 meter hoog, tweedehands winkel Het Snuffelschuurtje, bloemstukjes en heerlijke soep met hartige hapjes verzorgd door de maaltijdgroep van de kerk. CJW_Zomerkampen zorgde voor een spannend Rad van Avontuur met hele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door verschillende Brummense ondernemers. Het was een zeer geslaagd feest en een mooie start van een nieuw kerkelijk jaar.

