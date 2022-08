Zomer in Gelderland strijkt neer in Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – Oosterhuizen laat zich op donderdag 11 augustus van zijn beste kant zien. Dan schittert het dorp in de uitzending van Zomer in Gelderland van die dag. Een kernteam van tien man stort zich die dag op diverse opdrachten en spelletjes om geld in te zamelen voor een goed doel.

Er was een team uitgevallen in de planning van Zomer in Gelderland, het televisieprogramma van Omroep Gelderland dat in juli en augustus vijftien dorpen in de provincie aandoet. Of Oosterhuizen belangstelling had om mee te doen? Hartger-Jan Kruimer, voorzitter van het plaatselijke Oranje Comité, had er wel oren naar. “Ik legde het voorstel binnen de vereniging neer en iedereen was direct enthousiast. We worden bijgestaan door mensen van het Dorpshuis in Lieren. Zij deden in 2017 al mee aan het programma.”

Hartger-Jan werd gebombardeerd tot teamcaptain en hij vormt samen met negen anderen het kernteam: Annie de Groot, Aaldert Wilbrink, Reinder de Groot, Henk de Groot, Kirsten Veerkamp, Anne de Groot, Rick Klein Koerkamp, Martin Westerik en Sharon van Essen. Maar daarnaast staan ook tientallen vrijwilligers uit de dorpen klaar om te helpen. “Binnen no time hadden zeker veertig mensen zich aangemeld.”

Tractor

Wat het team precies moet doen, dat is nog niet bekend. Veel voorbereiding is er dus nog niet mogelijk. “We weten dat we een decor moeten bouwen, maar wat dat precies moet worden, horen we pas om 9.30 uur ’s ochtends”, vertelt Hartger-Jan. “Dus we hebben mensen benaderd die ons kunnen helpen met materialen en met het bouwen, zodat we donderdag snel aan het werk kunnen.”

Daarnaast moeten twee teamleden tijdens de uitzending diverse voorwerpen verzamelen in het dorp. “We hebben een tractor geregeld om die opdracht mee te doen. Dat gaat misschien niet snel, maar het lijkt ons dat Oosterhuizen klein genoeg is om op tijd terug te zijn!”

Ook staat er nog een quiz op het programma en trotseren twee teamleden een 17 meter lange stormbaan.

Zeskamp

Een goed doel voor het – nog te winnen – geldbedrag werd al gauw gevonden. “Het Oranje Comité organiseert elk jaar met Pinksteren de kermis, met onder andere een rommelmarkt en spelletjes voor de kinderen. Omdat de vereniging dit jaar 60 jaar bestaat, hadden we dit keer wat extra’s voor de jeugd met springkussens en een superzeskamp. Dat was zó leuk, dat we dat graag nog eens doen”, vertelt Hartger-Jan. Mocht team Oosterhuizen wat geld in de wacht slepen, dan wordt dat dus zeker goed besteed.

Publiek

Of dit gaat lukken, is donderdag 11 augustus live te zien op Omroep Gelderland, maar publiek is natuurlijk meer dan welkom om de opnames bij te wonen. Wie wil komen kijken, kan zich vanaf 17.30 uur melden op het veldje bij de basisschool in Oosterhuizen. De uitzending begint om 18.15 uur.

Het is de bedoeling dat mensen op de tribune laten zien bij welke vereniging of organisatie ze horen, bijvoorbeeld door hun outfit of door een herkenbaar voorwerp mee te nemen. Ook worden prominente inwoners van Oosterhuizen uitgenodigd.

De uitzending duurt maar een uur, maar in Oosterhuizen maken ze er een langer feestje van. “We hebben een tap, barbecue en muziek geregeld en maken er daarna nog een gezellige avond van!”, besluit Hartger-Jan.