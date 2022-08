Workshops Broze Aarde met RoosArt

DOESBURG – Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen is in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september van alles te doen. Dan zijn er allerlei activiteiten rondom Broze Aarde in Doesburg. Kinderen kunnen zich nu al aanmelden om mee te doen.

In de Martinikerk is bijvoorbeeld een uitvoering van een bijzonder muziekstuk. De tekst is van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog. De muziek van de Zuid-Afrikaanse componist Antoni Schonken. Het muziekstuk gaat over onze kwetsbare, Broze Aarde.

Er zijn ook allerlei gratis activiteiten voor kinderen. Wie meedoet, leert op een leuke manier iets over de kwetsbaarheid van onze broze planeet Aarde. Er zijn in de Martinikerk activiteiten die te maken hebben met de natuur, zoals het maken van vogelbroedkastjes en insectenhotels. Ook kunnen de kinderen samen met Rosalie de Graaf van RoosArt bij LOC17 hun eigen kunstwerk maken.

Vogelhuisjes

Zaterdag 10 september is er van 10.00 tot 12.00 uur een workshop voor kinderen van 7 tot 9 jaar. Zij maken dan een koolmeeshuisje. Kinderen van 10 tot 12 jaar mogen tussen 13.00 en 15.00 uur een insectenhuis, koolmeesjeshuisje of mussenhotel maken. Zij kunnen hun keuze doorgeven bij aanmelding. Alles dat de kinderen maken, mogen zij mee naar huis nemen. Ze moeten zelf een hamer, nijptang en liniaal of rolmaat meenemen. Er zijn in elke groep 30 plaatsen beschikbaar. Voor de jongste groep wordt ook nog gezocht naar handig en creatieve ouders om een handje te helpen bij de begeleiding.

RoosArt

Op zondag 11 september geeft Rosalie de Graaf van RoosArt drie workshops in LOC17. Kinderen van 9 en 10 jaar zijn welkom tussen 9.00 en 10.00 uur. Tussen 10.15 en 11.15 uur zijn de kinderen van 11 en 12 jaar aan de beurt. Jongeren van 13 tot 15 jaar kunnen van 11.30 tot 12.30 uur aan de slag. Oude kleren en schoenen wordt aanbevolen, de verf is slecht uit te wassen. Kunstwerken mogen na afloop mee naar huis worden genomen. Er zijn in elke groep 30 plaatsen beschikbaar.

Meedoen

Kinderen die willen meedoen, kunnen worden aangemeld via meedoen@brozeaarde.nl. Vermeld naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en school. Als er veel aanmeldingen zijn wordt er geloot.

www.brozeaarde.nl