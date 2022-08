Werkzaamheden WaardeVOL Brummen van start in Leusveld en Voorstonden

BRUMMEN / VOORSTONDEN – In de natuurgebieden Leusveld en Voorstonden gaat Natuurmonumenten vanaf 15 augustus op een paar percelen aan de slag om het water langer in de natuurgebieden vast te houden. Doel is de natuur te versterken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Deze maatregelen zijn onderdeel van het project WaardeVOL Brummen. Een project waarin de provincie Gelderland, gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe samenwerken om de leefomgeving te verbeteren, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur te versterken. Er zijn gezamenlijk plannen opgesteld en oplossingen bedacht. De uitvoering hiervan start in het Leusveld en Voorstonden, natuurgebieden in beheer van Natuurmonumenten.

Nattere grond

Een aannemer gaat aan de slag met het afschrapen en verwijderen van de te voedselrijke toplaag van de bodem. Hierdoor worden de natuurlijke laagtes vergroot. Daarnaast wordt een aantal sloten gedempt of minder diep gemaakt. Hierdoor kan het natuurgebied in de toekomst meer water opnemen in periodes van grote droogte, zodat er in het voorjaar langer water beschikbaar is. Juist voor plantensoorten die horen bij vochtige graslanden, zoals echte koekoeksbloem, blauwe knoop, is voldoende water in het voorjaar cruciaal.

Niet alleen planten en dieren profiteren van de aanpassingen, ook de omgeving heeft er baat bij, meldt de gemeente Brummen. Door kwel- en regenwater op te vangen en vast te houden, in plaats van zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren, dringt het water verder de bodem in. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en ontstaan nattere gronden. Het risico op wateroverlast bij veel neerslag en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt kleiner. Door de slenken, de lager gelegen gebieden, te herstellen, kan het gebied als een natuurlijke klimaatbuffer werken.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer. Een deel van de afgegraven grond wordt in het gebied gebruikt, bijvoorbeeld om sloten en greppels te dempen. De rest wordt afgevoerd. De gemeente stelt eisen aan de aan- en afvoerroute van de vrachtauto’s om de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Wandelpaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn of worden afgesloten of omgelegd. Na de werkzaamheden zullen de wandelpaden hersteld worden.

Foto: Natuurmonumenten – René Koster

www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen